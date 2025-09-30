"Lo merece": Jesús Corona opinó sobre los llamados de Ochoa y Malagón rumbo al Mundial 2026

¿Luis Ángel Malagón o Guillermo Ochoa? Ocho meses faltan para que comience la Copa Mundial de Norteamérica 2026 y una de las principales dudas en torno a la Selección Mexicana es quién será el portero titular. Por ahora, el guardameta de América lleva la ventaja, pero el jugador de AEL Limassol esperar al menos ser banca en el que sería su sexto Mundial.

Al respecto, José de Jesús Corona consideró que sería algo merecido para Ochoa. El veterano arquero de 44 años se retiró oficialmente el pasado domingo en la victoria de Xolos de Tijuana 2-0 contra Cruz Azul, pero esta semana se tomó el tiempo para opinar sobre el panorama de la portería tricolor.

Corona se retiró oficialmente el pasado domingo | MEXSPORT

"Yo conozco muy bien a Memo, sé que la tiene muy clara, tenía que estar en activo con algún equipo para luchar por un lugar, es un arquero que representa bastante, siempre ha estado al frente en los últimos tres Mundiales y que ha dado la cara con buenas actuaciones, esperemos que se le cumpla, por él", fueron las palabras de Chuy en entrevista con David Faitelson.

Ochoa merece asistir a un sexto Mundial

En la misma entrevista, Corona -que fue a tres Mundiales como suplente- reconoció que para Javier Aguirre la decisión no será difícil, sobre todo porque hay jóvenes que merecen comenzar su carrera con el Tri. Sin embargo, reiteró que la trayectoria de Ochoa es tal que sería merecido un llamado.

Corona consideró que Ochoa merece ir a su sexto Mundial | MEXSPORT

“Te pones del otro lado, que vienen jóvenes con muchas condiciones que quisieran también tener la oportunidad de ir a una justa mundialista. Ahí es donde se tiene que hacer un gran análisis por parte de Javier Aguirre, de la dirección técnica, qué es lo mejor, pero sin lugar a duda, de que lo merece, lo merece Memo Ochoa", añadió.

¿Quién como arquero titular en el Mundial 2026?

Pero aunque consideró que Memo merece recibir su sexta convocatoria mundialista, Corona puntualizó que sería como suplente, ya que Malagón es quien se ha ganado su lugar bajo los tres palos. "Un buen muchacho que me ha tocado platicar con él, muy sencillo, muy humano, futbolísticamente con condiciones muy grandes".

Corona fue suplente en tres Mundiales | MEXSPORT

"Creo que se ha ganado ese derecho de estar en el arco nacional, ha mostrado carácter que se necesita para estar en selección", declaró el exguardameta de Cruz Azul y Tijuana, entre otros equipos de la Liga MX. Y destacó que lograr un tricampeonato de liga no es sencillo, por lo cual Malagón ha demostrado que tiene lo que se necesita para ser titular con el Tri.

"Sí, yo lo veo como titular, se me hace un muy buen arquero, obviamente tiene sus virtudes, tiene situaciones que tiene que mejorar, pero ha demostrado, no cualquiera es tricampeón en América, no es para más y siendo referente ahora, me da gusto por él", finalizó Chuy.

Corona consideró que Malagón merece la titularidad | MEXSPORT