Gilberto Mora se muestra conmovido por el cariño de la gente en el Mundial de Chile Sub 20

El juvenil mexicano fue de los jugadores más destacados en el primer partido ante Brasil

Gilberto Mora se muestra conmovido por el cariño de la gente en el Mundial de Chile Sub 20
Gilberto Mora | MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
29 de Septiembre de 2025

México logró un empate de oro ante Brasil, en el primer partido del Mundial de Chile Sub 20. El conjunto de Eduardo Arce logró anotar el primer gol del partido, y aunque la Verdeamerela remontó, los mexicanos no bajaron los brazos y empataron sobre el final. Uno de los héroes del partido fue Gilberto Mora, juvenil que recibió un sinfín de aplausos.

Gilberto Mora | MEXSPORT
Gilberto Mora | MEXSPORT

La joya de la Selección Mexicana y de los Xolos de Tijuana tuvo un partido destacado, en el que sus grandes dotes con el balón, además de su visión de juego, fueron fundamentales. En entrevista con AS después del partido, Mora reconoció a la gente y se rindió ante ellos, todo gracias a los aplausos y ovaciones que recibieron él y sus compañeros.

"Muy contento, muy feliz de poder jugar un torneo más con México, para mí es lo mejor representar a mi país. Quiero seguir disfrutando cada momento y ahora voy a tratar de disfrutar este Mundial. De vez en cuando escuchaba (los aplausos hacía él) y la verdad que mucho cariño hacia México y hacia nosotros", declaró el joven de 16 años.

Gilberto Mora | MEXSPORT
Gilberto Mora | MEXSPORT

¿Sueña con el Mundial 2026?

De igual forma, el joven mediocampista añadió sus más grandes deseos a corto y mediano plazo. Gilberto comentó que su mente está enfocada en el Mundial, el cual espera ganarlo, aunque también ya piensa en la Copa del Mundo de 2026.

"Primero que todo, trato de vivir el presente y bueno, pues ganar este Mundial y jugar el que viene con la Selección Mayor y ser campeones del mundo", agregó el jugador que dio una asistencia en el partido.

Gilberto Mora | MEXSPORT
Gilberto Mora | MEXSPORT

Próximo rival: España

La Selección Mexicana tendrá otro duelo importante ante la Furia Roja el próximo miércoles 1 de octubre. El cuadro español perdió ante Marruecos, gracias a grandes actuaciones de Gessime Yassine y Yassir Zabiri.

Mientras que el último juego de la Fase de Grupos del equipo de Eduardo Arce será ante los marroquíes, el sábado 4 de octubre. El conjunto mexicano tendrá que tener una actuación casi perfecta para lograr su pase a Octavos de Final.

Gilberto Mora | MEXSPORT
Gilberto Mora | MEXSPORT

TE PUEDE INTERESAR

Así fue el segundo gol de México en el Mundial Sub-20

Selección Mexicana | 28/09/2025

Así fue el segundo gol de México en el Mundial Sub-20
¡Niños héroes! Resultados importantes de México sobre Brasil en torneos con límite de edad

Selección Mexicana | 28/09/2025

¡Niños héroes! Resultados importantes de México sobre Brasil en torneos con límite de edad
México rescata el empate ante Brasil

Selección Mexicana | 28/09/2025

México rescata el empate ante Brasil en la Copa del Mundo Sub-20
Te recomendamos
Así marcha el Grupo C con México en el Mundial Sub 20
Futbol
Selección Mexicana

LO ÚLTIMO

 