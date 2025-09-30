México y Brasil protagonizaron el único empate de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20

La primera jornada de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20 terminó el pasado lunes, dejando un balance general de 11 victorias y un empate en 12 partidos disputados.
El único partido que terminó con la igualdad fue el encuentro que disputaron la Selección Nacional Mexicana y su similar de Brasil, juego correspondiente al grupo C de la Copa del Mundo Sub-20.
Este encuentro es uno de los siete juegos en donde ambas escuadras marcaron gol, los otros seis fueron:
- Ucrania vs Corea del Sur (2-1)
- Paraguay vs Panamá (3-2)
- Chile vs Nueva Zelanda (2-1)
- BRASIL VS MÉXICO (2-2)
- Cuba vs Argentina (1-3)
- Francia vs Sudáfrica (2-1)
- Estados Unidos vs Nueva Caledonia (9-1)
Punto que podría saber a clasificación
México y Brasil son las únicas selecciones, fuera de las que pudieron ganar en su debut, que sumaron puntos en la primera jornada del Mundial Sub-20, lo que los pone con posibilidades para, como mínimo, calificar como uno de los cuatro mejores terceros puestos.
El peor de los escenarios para México y para Brasil, es que ambas selecciones pierdan sus dos encuentros siguientes, contra Marruecos y ante España, y que haya tres selecciones que sumen puntos, el Tricolor y la Verdeamarelha tienen la ventaja de que dependen de sí mismos.
¿Qué sigue para México en el Sub-20?
La selección mexicana de futbol sub-20 volverá a la acción el próximo miércoles, cuando se enfrente a España en el Estadio Nacional de Chile, los españoles cayeron en el debut ante Marruecos, una derrota o un empate de los ibéricos loa dejaría fuera del Mundial.
La actividad del grupo C se cerrará cuando la Selección Nacional de México se enfrente a los marroquíes, partido que se jugará el próximo sábado, en Valparaiso.