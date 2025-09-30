México y Brasil protagonizaron el único empate de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20

La primera jornada de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20 terminó el pasado lunes, dejando un balance general de 11 victorias y un empate en 12 partidos disputados.

El único partido que terminó con la igualdad fue el encuentro que disputaron la Selección Nacional Mexicana y su similar de Brasil, juego correspondiente al grupo C de la Copa del Mundo Sub-20.

Brasil y México empataron en el debut del Sub-20 | AP

Este encuentro es uno de los siete juegos en donde ambas escuadras marcaron gol, los otros seis fueron:

Ucrania vs Corea del Sur (2-1)

Paraguay vs Panamá (3-2)

Chile vs Nueva Zelanda (2-1)

BRASIL VS MÉXICO (2-2)

Cuba vs Argentina (1-3)

Francia vs Sudáfrica (2-1)

Estados Unidos vs Nueva Caledonia (9-1)

Punto que podría saber a clasificación

México y Brasil son las únicas selecciones, fuera de las que pudieron ganar en su debut, que sumaron puntos en la primera jornada del Mundial Sub-20, lo que los pone con posibilidades para, como mínimo, calificar como uno de los cuatro mejores terceros puestos.

El peor de los escenarios para México y para Brasil, es que ambas selecciones pierdan sus dos encuentros siguientes, contra Marruecos y ante España, y que haya tres selecciones que sumen puntos, el Tricolor y la Verdeamarelha tienen la ventaja de que dependen de sí mismos.

¿Qué sigue para México en el Sub-20?

La selección mexicana de futbol sub-20 volverá a la acción el próximo miércoles, cuando se enfrente a España en el Estadio Nacional de Chile, los españoles cayeron en el debut ante Marruecos, una derrota o un empate de los ibéricos loa dejaría fuera del Mundial.

La actividad del grupo C se cerrará cuando la Selección Nacional de México se enfrente a los marroquíes, partido que se jugará el próximo sábado, en Valparaiso.

España es el siguiente rival de la Selección Mexicana | AP