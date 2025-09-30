¿Cuándo y dónde ver España vs México del Mundial Sub-20?

La Selección Mexicana vuelve a la acción en el Mundial Sub-20 de la FIFA, después de un dramático empate ante Brasil en su debut en el Estadio Nacional en Santiago de Chile, ahora tendrán enfrente a otra complicada Selección Española.

México Sub-20 l AP

Los dirigidos por Eduardo Arce llegan con la moral de su lado luego de destacar en un buen partido por parte de sus pupilos que terminaron arañando la unidad, gracias a un certero remate de Diego Ochoa a centro de Gilberto Mora.

España Sub‑20 es una de las más valiosas del torneo, con un valor estimado en 35.15 millones de euros según Transfermarkt. España ha mostrado problemas ofensivos en su debut, sin concretar a pesar de ocasiones generadas ante Marruecos.; sin embargo, podría resaltar en cualquier momento la calidad de sus jugadores.

México Sub-20 ante Brasil l AP

España Sub-20

En dicha plantilla comandada por Paco Gallardo resaltan figuras como Iker Bravo, del Udinese, y Pablo García, del Betis, quienes los llamados a ser los protagonistas en el ataque del equipo combinados con experimentados en Primera División como Pau Navarro.

Sin embargo, ahora tendrá urgencia y presión de conseguir un resultado positivo ante el seleccionado mexicano, después de hacer su debut con derrota ante Marruecos, La Roja terminó sucumbiendo en cuestión de minutos de Yassir Zubiri y Gessime Yassine.

Hasta el momento, los españoles son últimos después de la primera jornada del Grupo C, el representativo marroquí es líder tras ser el único equipo en salir triunfante en este sector; sin embargo, todo se podría mover.

Marruecos venció a España l AP

Antecedentes entre España y México

En duelos directos entre México y España, únicamente en esta categoría, los ibéricos llevan ventaja. Mientras que, en enfrentamiento dentro del Mundial Sub-20 se registra al menos un partido con triunfo de 2-1 para los españoles.

Mientras que, en el historial general entre ambas selecciones, sin importar, la competición el Tricolor registra apenas una victoria a cambio de 5 derrotas y tres empates que han dejado en el corto historial entre los representativos.

Todo está listo para vivir un nuevo encuentro que quedará registrado en los libros de historia entre España y México que se llevará a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en punto de las 14:00 hrs, tiempo del centro de México, y podrás verlo a través de TUDN,ViX Premium, Canal 9 y FIFA+.

Duelo: España vs México

Hora: 14:00hrs

Transmisión: TUDN,ViX Premium, Canal 9 y FIFA+

España perdió ante Marruecos l AP