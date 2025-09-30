Mundial Sub-20 de Chile: las joyas mexicanas que siguen de cerca los clubes europeos

El Mundial Sub-20 de Chile se perfila como una vitrina de lujo para la nueva generación del futbol mexicano. Jóvenes como Amaury Morales, Elías Montiel y Gilberto Mora llegan con la ilusión de dejar huella, pero también con la certeza de que cada minuto en la cancha puede acercarlos al sueño europeo.

Entre los más jóvenes de la historia

El caso más llamativo es el de Gilberto Mora, quien se convirtió en el tercer jugador más joven en disputar un Mundial Sub-20, con apenas 16 años, 11 meses y 13 días.

La corta edad de Mora lo coloca en una lista histórica. Solo el nigeriano Ebenezar Harcourt (15 años, 11 meses y 6 días) y su compatriota Abduljelil Kamaldeen (16 años y 19 días) debutaron más jóvenes en un Mundial Sub-20. Detrás de Mora aparecen figuras como Djylian Nguessan (17 años, 1 mes y 24 días) Einar Fauskanger (17 años, 2 meses y 19 días).

Seguidos por equipos europeos

Su aparición en Chile ha generado expectativa internacional: Manchester United y Real Madrid enviarán scouts para seguir de cerca sus actuaciones, mientras que dos clubes europeos ya solicitaron reportes detallados de su desempeño. Por ahora se trata de trabajo de observación, sin negociaciones abiertas, pero el interés es real.

No solo Mora ha llamado la atención en Europa. El mediocampista Amaury Morales llegará al torneo seguido de cerca por clubes como el Espanyol, la Real Sociedad y el AZ Alkmaar, que tendrán visores en Chile para analizar su evolución.

El escaparate perfecto

Para los jóvenes mexicanos, este Mundial no solo representa la oportunidad de competir al más alto nivel de su categoría, sino también el escaparate que puede cambiar sus carreras. En un futbol cada vez más global, los reflectores estarán puestos en Chile, donde los scouts europeos no solo mirarán goles y asistencias, sino también madurez, temple y capacidad de competir bajo presión.

La misión del equipo tricolor será doble: buscar trascender en lo deportivo y, al mismo tiempo, mostrarle al mundo la calidad de la nueva camada. Cabe señalar que al Tri le tocó en el “grupo de la muerte “ pues se medirán ante potencias como Brasil, España y Marruecos.

Los dirigidos por Eduardo Arce tiene la encomienda de seguir sumando puntos ante España, un equipo complicado para el conjunto azteca.

