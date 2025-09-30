Potro Gutiérrez le pide a Gilberto Mora no conformarse con el Mundial Sub-20 y pensar en el 2026

El director técnico Raúl “Potro” Gutiérrez, campeón mundial Sub-17 con México en 2011, analizó el presente y el futuro de Gilberto Mora, uno de los jóvenes talentos más prometedores del futbol mexicano. El estratega considera que el mediocampista de Tijuana no debe conformarse con brillar en el Mundial Sub-20 de Chile, sino que debe apuntar desde ahora a consolidarse rumbo al Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en poco más de medio año.

En el último año, Gilberto Mora ha vivido una rápida evolución futbolística. Debutó en la Liga MX con los Xolos de Tijuana y meses más tarde fue considerado por Javier Aguirre para integrarse a la Selección Mexicana mayor. Hoy es el, líder de la Sub-20 y con tan sólo 16 años, apunta a ser un inamovible para el Tricolor.

Ante esto, el Potro considera que el proyecto de Mora ya no debe llevarse con calma pues, en poco tiempo ha dado saltos importantes. “Gilberto es la excepción a la regla en el futbol mexicano. Él empezó muy joven a participar con elementos mayores, y eso lo benefició", comentó en entrevista.

Destacó el nivel de Mora | MEXSPORT

La importancia del Mundial Sub-20 de Chile

El “Potro” destacó que el Mundial Sub-20 representará un examen de alto nivel para Mora, donde deberá enfrentarse a jugadores de su misma categoría que, en muchos casos, incluso le superan en edad y fortaleza física. Sin embargo, es una gran oportunidad para mostrar su nivel ante el mundo.

“La gente piensa que porque un futbolista juega en Primera División debe brillar en la Sub-20. No es así. Aquí encontrará rivales tan fuertes como él o más, y será interesante ver cómo responde a esa competencia”, expresó para Mediotiempo.

El Porto le pide pensar en el 2026 | MEXSPORT

Un trampolín hacia el Mundial 2026

Aunque el Mundial Sub-20 es una vitrina de lujo, el objetivo a mediano plazo para Mora debería ser consolidarse como un candidato a la Selección Mexicana que dispute el Mundial 2026. Según el entrenador, el torneo juvenil servirá como un trampolín que puede catapultar a Mora a un papel más protagónico en el futbol mexicano.

“A mí me parece que llevarlo al Mundial infantil de Qatar (Sub-17 en noviembre) sí sería muy bueno para la Selección, pero particularmente para él creo que no sería conveniente. Gil, después de este Mundial Sub-20, tendría que estar pensando en colarse en la lista para el Mundial 2026”.

Gutiérrez remarcó que el mediocampista tiene las condiciones técnicas y la madurez para dar ese salto, siempre y cuando mantenga su disciplina y siga rodeándose de liderazgos positivos.

Ya destacó en la Mayor | MEXSPORT

Gilberto Mora, la esperanza de una nueva generación

Con apenas unos años en el futbol profesional, Gilberto Mora se perfila como una de las grandes promesas del futbol mexicano. Su desempeño en el Mundial Sub-20 de Chile será una prueba determinante no solo para medir su nivel, sino también para confirmar si está listo para asumir el reto mayor, luchar por un lugar en el Mundial 2026.

De momento, el joven futbolista tiene como misión ayudar al Tri Sub 20 a ganar su primer partido en el Mundial cuando se midan a España en la Jornada 2 de la Fase de Grupos. Esto luego de tener una actuación destacada ante Brasil en el partido pasado.

Quiere brillar en Chile | MEXSPORT