México estrena tarjeta verde en el Mundial Sub-20 ante España

Durante el España vs México del Mundial Sub-20, el Tri hizo uso de la tarjeta verde para revertir la decisión de un penalti. José Pachuca fue a la carga para robar el balón, suficiente para que el árbitro decidiera señalar falta.

Eduardo Arce en partido | MEXSPORT

Así fue el uso de la tarjeta verde en el España vs México en el Mundial Sub-20

Eduardo Arce y su banca estallaron, pues consideraban que no había falta. Tras la solicitud de revisión, el árbitro se dirigió al monitor y echó para atrás el penalti que había pitado a favor de España.

La tarjeta verde, o mejor conocida como sistema de revisión de video (FVS, por sus siglas en inglés), se implementó para apoyar a los árbitros en torneos en los que los costos del VAR sean altos.

México utilizó por tres ocasiones la tarjeta verde

En el segundo tiempo, una polémica jugada se revisó, pues los jugadores mexicanos reclamaban penalti, pero tras la revisión el árbitro decidió no señalarlo. Posteriormente, España tuvo un penalti a favor y el Tri decidió usar una vez más la tarjeta verde, pues mantuvo la primera tras 'ganar' el desafío en el primer señalamiento.

Anteriormente, la tarjeta verde ya había sido utilizada, incluso en el Mundial Sub-20, como en el Noruega vs Nigeria. El uso de esta herramienta causó sorpresa entre los aficionados, pues es una de las novedades en este torneo.

Más allá de la anécdota, la decisión significó un impulso anímico para México, que en ese momento buscaba mantener el control del partido. La jugada reavivó la confianza de los jugadores y evitó que España abriera el marcador en una acción polémica.

En acción | MEXSPORT

¿Para qué sirve la tarjeta verde?

El sistema de la tarjeta verde está diseñado para ser menos costoso y más accesible que el VAR tradicional, ya que no requiere la misma infraestructura tecnológica. Su uso en el Mundial Sub-20 servirá como prueba para evaluar su posible implementación en otros torneos de la FIFA.

La intervención del FVS también generó debate entre los especialistas, quienes coincidieron en que, aunque es una herramienta en fase experimental, puede convertirse en una alternativa válida para ligas y torneos con menos recursos.

Para el futbol mexicano, el uso de esta innovación dejó claro que la tecnología seguirá jugando un papel clave en las decisiones arbitrales, incluso en categorías juveniles. El Tri Sub-20 aprovechó la situación para demostrar carácter y mantener vivas sus aspiraciones en la justa mundialista.

España vs México en acción | MEXSPORT