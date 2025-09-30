Medios españoles elogian a Gilberto Mora previo al México vs España en el Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 se prepara para uno de los duelos más exigentes en la Fase de Grupos del Mundial de la categoría, al medirse ante España. El equipo dirigido por Eduardo Arce llega con confianza tras sumar en su debut ante Brasil, mientras que el combinado ibérico afronta el compromiso con la urgencia de conseguir sus primeros puntos después de caer frente a Marruecos.

El Tricolor sabe que una victoria frente a España lo pondría en una posición privilegiada. Con tres unidades más, México prácticamente aseguraría matemáticamente su clasificación como mínimo como uno de los mejores terceros lugares, aunque todavía tendría pendiente el duelo frente a Marruecos en la última jornada de la fase de grupos.

Por su parte, España llega presionada luego de su derrota inicial ante Marruecos. Para mantenerse con vida en el torneo necesita forzosamente un triunfo, ya que un empate lo dejaría en el último lugar del sector, dependiendo de otros resultados como el del Brasil vs Marruecos.

Ya es la figura del equipo | MEXSPORT

Gilberto Mora, la gran amenaza para España

En la previa del encuentro, medios españoles han puesto especial atención en Gilberto Mora, considerado como una de las grandes promesas del futbol mexicano. A pesar de tener apenas 16 años, el mediocampista del Club Tijuana ya se ha consolidado como una de las piezas más importantes en la escuadra juvenil.

Su talento llegó a España | MEXSPORT

“Será la mayor amenaza para España en el partido de mañana. Solo tiene 16 años, es la estrella de su selección y ya tiene experiencia en la máxima élite", escribió Diario AS.

Por su parte, Mundo Deportivo, destacó el impacto mediático y futbolístico del juvenil: “No todos los días aparece un jugador con tanto potencial a tan corta edad; Mora todavía tiene mucho por mostrar y el mundo futbolístico lo mira con expectativa”.

Elogiaron al joven futbolista | MEXSPORT

Una carrera meteórica a los 16 años

Gilberto Mora se ha convertido en el tercer jugador más joven en disputar un Mundial Sub-20 en la historia del torneo, un logro que refleja la confianza que el cuerpo técnico mexicano tiene en su talento. Su nombre empezó a tomar mayor relevancia tras participar con la Selección Mayor en la Copa Oro.

Esa experiencia, sumada a su madurez en el campo, lo han convertido en un referente de la generación Sub-20. Su actuación ante Brasil en el debut del Mundial, donde México logró un empate valioso, reafirmó su condición de líder futbolístico pese a su corta edad.

Buscará ayudar a méxico a buscar el triunfo | MEXSPORT

Los elogios de la prensa española demuestran que el talento de Gilberto Mora ha trascendido fronteras. Lo que hasta hace un par de meses parecía una promesa interna del futbol mexicano, hoy se convierte en una de las figuras a seguir en un torneo que históricamente ha servido de escaparate para los grandes talentos juveniles.