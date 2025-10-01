Mundial 2026: Revelan precios de los primeros boletos para los partidos de la Selección Mexicana

La FIFA ha comenzado a revelar los precios de los primeros boletos puestos a la venta en la Fase 1 para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entre la información más esperada se encuentran los costos de las entradas para los partidos de la Selección Mexicana, que ya han generado gran expectación entre los aficionados.

La preventa ha mostrado que los precios estarán sujetos a un esquema dinámico, lo que significa que las tarifas pueden variar dependiendo de la demanda y la fase de la competencia. Sin embargo, ya se han dado a conocer los rangos iniciales, yendo desde los 11 mil pesos el más caro en Octavos de Final hasta los 3 mil pesos el más barato para el juego de dieciseisavos.

Revelan precios para seguir al Tri | IMAGO7

Precios en pesos mexicanos para partidos de México

Fase de Grupos 16vos de Final 8vos de Final CATEGORÍA 1 $10,000 $8,225 $11,030 CATEGORÍA 2 $6,230 $5,800 $6,850 CATEGORÍA 3 $3,300 $3,000 $3,900

*Precios en pesos mexicanos

Es importante destacar que, México jugará toda la Fase de Grupos en su territorio y podría disputar dos partidos más en la Fase de Eliminación directa en el Estadio Banorte, en caso de que logre el liderato de grupo. Si es líder de su grupo y alcanza al menos a disputar cinco partidos en la Copa del Mundo 2026, México disputaría cuatro de esos juegos en el Azteca y uno en el Estadio de Guadalajara, Jalisco.

Apunta a jugar 5 juegos en México | IMAGO7

Expectativa de los aficionados mexicanos

El anuncio de estos precios ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos aficionados se han mostrado sorprendidos por los costos, sobre todo en las categorías más altas. Sin embargo, se espera que la demanda sea elevada debido a la importancia de vivir un Mundial que tendrá a México como uno de los tres países sede, junto con Estados Unidos y Canadá.

Según los reportes iniciales, el precio dinámico se aplicará de acuerdo con la disponibilidad y la demanda en tiempo real. Esto significa que los aficionados deberán estar atentos para adquirir sus boletos lo antes posible y así asegurar mejores precios.

Ya inició la venta de boletos | MEXSPORT

Fechas importantes para la compra de boletos

La venta de boletos, para los aficionados que se registraron a principios de septiembre, comenzó este miércoles 1 de octubre, para los afortunados seleccionados recibieron un día y una hora en específico para poder comprar sus entradas, la cual se considera, la primera fase de ventas.

Segunda fase (27 al 31 de octubre): Al igual que la primera fase, contará con un registro previo y una selección aleatoria, los ganadores recibirán un correo de confirmación junto con la fecha y hora específica para comprar sus boletos, que sería entre mediados de noviembre y principios de diciembre.

Tercera fase (Después del 5 de diciembre): Esta fase será por selección aleatoria y comenzará unos días después del sorteo de la Fase de Grupos del Mundial 2026. Aquí, los aficionados podrán solicitar sus boletos para los partidos de la Fase de Grupos.

Aún se pueden comprar boletos | X

De momento, para los partidos de la Selección Mexicana, todo parece indicar que, los boletos no bajarán de los 3 mil pesos mexicanos y que, en caso de que haya mucha demanda, podrían superar los 15 mil peso, sino es que más.