"Deslumbra con su talento": El mundo se rinde ante Gilberto Mora tras doblete ante España

El Mundial Sub-20 está al rojo vivo para la Selección Mexicana, pues desde el sorteo, se sabía que el estar en el grupo de la muerte con rivales como: Brasil, España y Marruecos; el Tri tendría una tarea difícil al intentará clasificar a la siguiente etapa del campeonato, sin embargo, no contaban con que la figura, Gilberto Mora, se robaría los reflectores al mantener a México en la pelea.

Gilberto Mora vs España I MEXSPORT

Gilberto Mora la ‘nueva estrella’

Desde que el entrenador de selecciones inferiores, Andrés Lillini, declaró que el jugador de los Xolos de Tijuana iba a participar en la competición Sub-20, se sabía que iba a ser una de las estrellas a seguir en el torneo, sin embargo, no solo quedó en eso, ya que Mora ha respondido con creces en el campo y el mundo entero lo está notando.

Duelo de México vs España Mundial Sub-20 I MEXSPORT

Luego de que el jugador de 16 años hiciera una gran exhibición ante el combinado de Brasil, la prensa mundial no hizo nada más que llenar de elogios a Mora, ahora en el juego ante España una vez más apareció el juvenil, esta vez con un doblete que significó el empate ante ‘La Roja’ y que mantiene con vida a México.

Tras su doblete, las redes sociales explotaron con su nombre, incluso unos aseguraron que se trata de la siguiente estrella del futbol mexicano, por lo que el talento del jovén Mora mostrado en la competencia internacional, lo podría catapultar un escalón arriba en su carrera.

La prensa reacciona Mora

Aunque la mayoría de comentarios y elogios se basaron en los dos tantos de Gil, hubo otro sector que también reconoció la gran labor que ejerce en el medio campo mexicano, así como también el sacrificio que muestra en la zona baja y lo participativo que se vuelve a la hora del ataque.

‘¡Qué jugador!’, ‘camino a ser el mayor talento mexicano de su historia’, ‘perla mexicana’, ‘calidad y tranquilidad pasmosa para su edad’. Son unos de los cuantos comentarios que los diarios de distintos países usaron para referirse al jugador de los Xolos de Tijuana.

Además de su reconocimiento en los medios, también la prensa española se encargó de felicitar al futbolista mexicano, culpándolo de que su selección no pudo llevarse los tres puntos de oro, además de reconocer que el mismo Mora pudo haberle dado la victoria a México en otra ocasión.

¿Qué necesita México para clasificar a Octavos de Final?

Para que la Selección Mexicana pueda avanzar sin mayor inconvenientes a la siguiente etapa la solución es simple, tiene que vencer al equipo de Marruecos y así no depender de ningún resultado. En caso de empate, el equipo tricolor tendrían que hacer cunetas y esperar el resultado del duelo entre España y Brasil, ya en caso de caer ante los africanos, México diría adiós al torneo mundial.

Gol de Gilberto Mora I MEXSPORT