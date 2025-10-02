Julián Álvarez y Diego Simeone responden sobre los rumores del Barcelona por el argentino

Los rumores sobre la llegada de Julián Álvarez al Barcelona crecieron de manera importante, por lo que el mismo jugador argentino y el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, comentaron sobre ello. El exfutbolista de River Plate y Manchester City argumentó que la gente siempre hablará.

Julián Álvarez | AP

"La gente siempre habla. El año pasado también se habló mucho, pero la temporada acaba de empezar y mi objetivo es mejorar cada día, dar lo mejor de mí por el club, ayudar a mis compañeros y ganar aquí", comentó en entrevista con ESPN.

De igual forma, el futbolista de 25 años agregó que le son irrelevantes los comentarios de la gente en redes. "Eso es en lo único en lo que pienso. Lo que la gente dice en las redes sociales es irrelevante".

Julián Álvarez | AP

¿Cuáles fueron las palabras de Simeone?

Por su parte, Diego Pablo Simeone comentó también que no le preocupa la situación, pues sabe de la importancia de 'La Araña' con el conjunto Colchonero. 'El Cholo' agregó que es un jugador extraordinario.

"Tenemos que pensar en lo que está pasando con el equipo. Julián es un jugador extraordinario. Está comprometido con el equipo, está comprometido con el club, lo está dando todo, obviamente, y estamos encantados de tenerlo con nosotros", aseguró Simeone.

Simeone | AP

El resultado en Champions League

El conjunto español tuvo una actuación redonda en su último partido de Champions League, en el cual derrotó al Eintracht Frankfurt. El Atlético de Madrid volvió a anotar cinco goles consecutivamente, como el último resultado ante el Real Madrid.

En el encuentro de la Copa de Campeones, Julián Álvarez tuvo una actuación digna de los más grandes, en la que anotó un gol y repartió dos asistencias. El argentino asistió en una ocasión a Giuliano Simeone y una más a Antoine Griezmann.

Simeone | AP