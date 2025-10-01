Brasil incluye a Vinicius Júnior para amistosos contra Japón y Corea del Sur

El extremo del Real Madrid, Vinícius Júnior, volverá a la selección nacional de Brasil para dos amistosos en Asia en octubre. El entrenador Carlo Ancelotti anunció su convocatoria el miércoles en Río de Janeiro para los partidos contra Corea del Sur y Japón.

Vini como capitán del Real Madrid I AP

El delantero estrella Neymar fue excluido debido a otra lesión, esta vez en su muslo izquierdo. Vinícius no jugó en los dos últimos partidos de Brasil de la clasificación sudamericana para el Mundial en septiembre.

Vini con Brasil I @vinijr

También están ausentes por lesiones Raphinha del Barcelona, Marquinhos del Paris Saint-Germain y Alisson del Liverpool. El primer amistoso es en Seúl el diez de octubre, y cuatro días después en Tokio.

Vinicius en la Selección de Brasil I @vinijr

Convocatoria:

Porteros: Ederson (Fenerbahce), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians)

Defensores: Carlos Augusto (Inter de Milán), Éder Militão (Real Madrid), Caio Henrique (Mónaco), Vanderson (Mónaco), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (Paris Saint Germain), Wesley (Roma)

Centrocampistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães, Joelinton (ambos Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton) y Lucas Paquetá (West Ham).

Delanteros: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo y Vinícius Júnior (Real Madrid).

