¡En problemas! Brasil cayó ante Marruecos y pone su clasificación en la cuerda floja

Las acciones no se detienen en el Mundial Sub-20 Chile 2025, pues el movimiento en el Grupo C tuvo un giro inesperado, esto luego de que la Selección de Marruecos derrotó 2-1 a la Selección de Brasil; con este resultado, los africanos son líderes y tienen un pie y medio en los Octavos de Final. Por su parte, los brasileños estan obligado a ganar su último juego.

Victoria de Marruecos en el Mundial Sub-20 I MEXSPORT

Sorpresa en El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos​

En el segundo partido del Grupo C, marroquís y brasileños se vieron las caras en busca de tres puntos que pudieran significar una posibilidad de llegar a los Octavos de Final, desafortunadamente para Brasil, la escuadra de Marruecos se vio mejor en el campo y se llevó la victoria.

Fecha 2 de la Fase de Grupos del Mundial Chile 2025 I MEXSPORT

El duelo entre ambas escuadras se vio muy trabado en los primeros minutos, ambos equipos buscaron ir al frente, pero las imprecisiones en el último toque comenzaron a ser factor.

Por parte de Brasil, su delantero, Luighi Hanri, intentó con disparos de larga distancia y con un par de remates en centros que llegaban desde las banda por parte de Wesley Gassova y João Cruz, pero esto no fue suficiente para vencer a la impenetrable muralla del conjunto del Magreb.

Derrota de Brasil ante Marruecos I MEXSPORT

Marruecos líder

Ya en el segundo tiempo y sin que se moviera el marcador, el equipo africano comenzó a tener latigazos en toda el área de Brasil, siendo determinante la participación de su ‘17’, Gessime Yassine, quién condujo las llegadas de su selección hasta encontrar la valla brasileña.

Para cuando el reloj del segundo tiempo comenzó a gastar sus minutos finales, un centro en los límites de la cancha de Brasil por parte de Gessime Yassine, fue rematado por Othmane Maamma con una tijera brillante y así puso a los suyos arriba 1-0 en el minuto 60.

Apenas 15 minutos después de la primera anotación, gracias a una mala salida de la zaga defensiva de Brasil, Gessime Yassine, robó la pelota entre cuartas parte de la cancha, posteriormente sirvió a Yassir Zabiri, quien entrando al área chica no perdonó y puso el 2-0.

Ya en los minutos finales, el combinado de Sudamérica logró encontrar el empate tras un penal bien cobrado por su capitán, Iago Teodoro da Silva Nogueira, aunque este no fue suficiente y el marcador se fue en un histórico 2-1.

Con este resultado, Marruecos es líder del Grupo C con seis unidades, por lo que se convirtió en el primer clasificado a la siguiente ronda del grupo. Por otro lado, Brasil tendrá que derrotar a España y esperar que México no sume ante Marruecos para así soñar con clasificar.

Gol de Marruecos ante Brasil I MEXSPORT