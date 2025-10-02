Hakimi lanza otro mensaje a Lamine Yamal tras victoria de PSG sobre Barcelona

Paris Saint-Germain logró vencer a Barcelona en los últimos minutos del encuentro de Jornada 2 de la Champions League. Desde la previa, las tensiones crecieron por el nivel de competencia entre los jugadores de ambos equipos.

Yamal ante PSG | AP

¿Qué dijo Hakimi sobre Lamine Yamal?

Una de las más mediáticas fue entre Achraf Hakimi y Lamine Yamal, pues desde la previa, el marroquí advirtió al atacante del Barcelona sobre enfrentar al mejor lateral izquierdo del mundo, Nuno Mendes lo que causó revuelo en primera instancia.

Tras finalizar el partido, quien se llevó el MVP fue Nuno Mendes, lo que hizo todavía más convincente la afirmación sobre que es el mejor lateral izquierdo del mundo y por ello, Hakimi aprovechó para lanzar un mensaje más a Lamine Yamal.

A través de sus historias de Instagram, Hakimi compartió la fotografía de Nuno Mendes con su MVP del partido ante Barcelona, pero escribió dos emojis, pero llamó la atención uno de ellos: el de la boca cerrada, pues se consideró que era directamente para Lamine Yamal.

Historia de Hakimi | CAPTURA

Así fue la victoria de PSG sobre Barcelona

El encuentro estuvo cargado de roces, amonestaciones y cambios estratégicos en ambos equipos. Destacó la actuación del arquero Wojciech Szczesny, que evitó una derrota más abultada con intervenciones claves, aunque no pudo impedir la caída culé.

Con este resultado, el PSG suma tres puntos vitales en el Grupo y reafirma su candidatura en la Champions League, mientras que el Barcelona se marcha con dudas tras caer en un partido donde la presión y la intensidad parisina marcaron la diferencia.

La rivalidad entre Hakimi y Lamine Yamal ha comenzado a generar gran expectativa en la Champions League, sobre todo porque el joven atacante culé es considerado una de las promesas más grandes del futbol europeo. El gesto del marroquí en redes sociales no pasó desapercibido y ya alimenta un ambiente de tensión de cara al duelo de vuelta.

Mientras tanto, el PSG celebra el buen momento de Nuno Mendes, quien además de brillar defensivamente, también fue clave en el ataque. Su reconocimiento como MVP fortalece la confianza del equipo parisino, que busca ser protagonista en esta edición de la Champions.

Lamine Yamal ante Nuno Mendes | AP