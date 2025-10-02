AEK Atenas debuta con derrota y error de Orbelín Pineda en Conference League

El AEK Atenas tuvo un debut amargo en la Conference League tras caer en su visita a Eslovenia frente al Celje, en un encuentro donde los errores terminaron por costar caro al equipo griego.

El partido comenzó con esperanza para el conjunto helénico. Apenas en los primeros minutos, el AEK logró abrir el marcador con un gol que ilusionaba a los dirigidos por Marko Nikolić y a su principal referente mexicano, Orbelín Pineda, quien se mostraba participativo en el medio campo.

Hat - trick en Eslovenia

Sin embargo, la reacción del cuadro local no tardó en llegar. Impulsados por su afición, los eslovenos encontraron rápidamente los caminos para hacer daño y comenzaron a incomodar a la defensa visitante, que se mostró vulnerable ante la velocidad de los atacantes del Celje.

La gran figura de la noche fue Franko Kovačević, delantero del Celje, quien se encargó de silenciar la ilusión griega con un hat-trick memorable. Su capacidad para aparecer en el área en momentos clave marcó la diferencia en el encuentro.

¿Cómo fue el error de Pineda?

El AEK intentó reaccionar tras verse abajo en el marcador, pero cada esfuerzo ofensivo fue neutralizado por la zaga eslovena. Con el paso de los minutos, el equipo visitante perdió claridad y comenzó a ceder terreno en la mitad del campo.

El golpe definitivo llegó en el tramo final del partido. Un error de Orbelín Pineda, quien perdió un balón en mediocampo tras un pase erróneo, fue aprovechado por Kovačević para marcar el tercero de su cuenta personal y sellar el triunfo del Celje.

La derrota dejó un sabor amargo en el conjunto griego, que vio cómo un inicio prometedor se desmoronó con el correr de los minutos. La falta de contundencia y los errores puntuales fueron determinantes para que el debut europeo terminara en tropiezo.

Con este resultado, el AEK Atenas tendrá que replantear su estrategia en la Conference League y corregir errores si quiere mantener aspiraciones de avanzar. Mientras tanto, el Celje celebra una noche histórica con su goleador como protagonista.

