Debut en Europa League: Edson Álvarez tuvo sus primeros minutos en el torneo internacional

Las acciones continúan en el segundo torneo más importante de Europa, en esta ocasión, fue turno de Edson Álvarez y el Fenerbahce de Turquía de hacer su aparición en la segunda jornada de la Fase de Liga, donde recibieron al OGC Niza de Francia.

Afición de Fenerbahce | @Fenerbahce_ES

Debut en Europa League

Tras su llegada al equipo turco, Edson ha sumado minutos en la Super Liga de Turquía, pero había una competición que le hacía falta al mediocampista mexicano, la Europa League, sin embargo, después de casi un mes en el equipo, Edson debutó en la competencia europea.

En un duelo trabado de principio a fin y con oportunidades para ambos equipos, la victoria tentativa del equipo turco, obligó al técnico Domenico Tedesco a ajustar el medio campo, por lo que decidió sacar al atacante, Marco Asensio, para el ingreso del mexicano.

Edson Álvarez conformó una nueva línea en el medio campo, esto con el fin de detener los ataques del equipo visitante, además de tener una nueva opción en los remates de cabeza tanto defensiva como ofensivamente.

Victoria del Fenercahce en Europa League | @Fenerbahce_ES

¿Cómo le ha ido a Edson Álvarez en el Fenerbahce?

El canterano de las Águilas del América, llegó procedente del West Ham United, esto con el fin de reforzar el mediocampo de un equipo en reconstrucción por lo que sus participaciones en el 11 del equipo se vuelven cada vez más recurrentes.

Pese a que Edson aún no es titular indiscutible, ha tenido un par de juegos en los que salió al terreno de juego como titular, incluso terminando uno de ellos, siendo factor importante el hecho de que puede jugar en distintas posiciones.

Edson en su debut en la Europa League con Fenerbahce | X

¿Qué sigue para el Fenerbahce y Álvarez?

Luego de la victoria del equipo turco en el duelo de la Jornada 2 de la Fase de Liga en Europa League, volverán a las acciones en la Superliga Turca, esto cuando visiten al Samsunspor en el duelo de la Jornada 8.

Por otro lado, su regreso a la competencia europea será hasta el próximo 23 de octubre cuando reciban al Stuttgart en el partido correspondiente a la Jornada 3, en busca de seguir en la perla por los puesto de clasificación.

Álvarez en entrenamiento del Fenerbahce | @Fenerbahce_ES