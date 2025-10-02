Andrés Vaca asegura que Zendejas es mejor que 'Ruso' Brailovsky y 'Negro' Santos

El debate sobre los mejores jugadores en la historia de América volvió a encenderse por un comentario de Andrés Vaca en el podcast Cuadro A, donde compartió micrófonos con Aldo Farías y Antonio Gómez Luna. El narrador sorprendió al afirmar que Alejandro Zendejas ya se encuentra en el Top 10 de futbolistas históricos de las Águilas, por encima de figuras como Daniel 'Ruso' Brailovsky y Antonio Carlos “Negro” Santos.

“Para mí Zendejas, creo que puede ser una opinión impopular, pero ayer me puse a analizar a todos los jugadores históricos, e incluso en activo —que todavía falta por escribir en la historia de América— fácilmente está en el Top 10 de jugadores históricos del club América”, señaló Vaca.

Tricampeonato pone a Zendejas en la historia

El conductor destacó que los títulos colectivos ya respaldan al atacante azulcrema. “Zendejas tuvo influencia directa en la 14, 15 y 16”, reiteró, al recordar el tricampeonato de América en la Liga MX, y lo comparó con otros futbolistas como Sebastián Cáceres, que también estuvo en esas conquistas pero con menor protagonismo.

Sin rodeos, Vaca lanzó su postura más polémica. “Para mí hoy Zendejas, ya es más que Antonio Carlos Santos, que el Ruso Brailovsky. Me van a decir otras generaciones que no, para mí lo es”.

¿Quiénes son los históricos de América?

Por su parte, Aldo Farías no estuvo del todo de acuerdo y pidió matizar las comparaciones con el Negro Santos. “Entiendo que no lo acompañaron los grandes logros, pero tiene algunas de las jugadas más exquisitas de la historia”, señaló. Además, recordó que no se puede medir únicamente con base en títulos. “No puedes limitar tu análisis a que tenga más campeonatos. Cuauhtémoc Blanco no tuvo tantos títulos y es Top 5”.

En ese análisis, Farías también repasó a los grandes nombres que integran la cima histórica del América: Carlos Reinoso, Cuauhtémoc Blanco, Cristóbal Ortega, Miguel Zelada y Fernando Tena, además de destacar el presente de Henry Martín, quien ya suma cuatro campeonatos.

La discusión dejó claro que la figura de Alejandro Zendejas sigue creciendo dentro de la institución azulcrema, y aunque las opiniones sobre su lugar en la historia americanista dividen generaciones, su impacto en el tricampeonato lo mantiene como protagonista indiscutible en la actualidad.

