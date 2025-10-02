Gilberto Mora 'predijo' su debut profesional antes de los 17

Gilberto Mora no solo está destacando en el Mundial Sub 20 de Chile con la Selección Mexicana, sino que también está cumpliendo un sueño que él mismo visualizó desde pequeño, debutar como futbolista profesional antes de cumplir los 17 años.

Con apenas 16 años, el volante ofensivo de los Xolos de Tijuana ya está dejando huella en la escena internacional. Su nivel técnico, madurez en el campo y mentalidad competitiva lo han convertido en una de las mayores promesas del futbol mexicano. Mora no solo brilla con la camiseta tricolor, sino que ya piensa en grande: su meta es disputar el Mundial mayor el próximo año.

Está brillando con el Tri | MEXSPORT

Su debut a los 15 años

En una reciente entrevista publicada por los propios Xolos de Tijuana, Gilberto Mora confesó que desde siempre se propuso una meta clara, llegar al futbol profesional antes de los 17 años. Y lo logró. Sin embargo, también reveló estar sorprendido de lo rápido que su carrera ha ido en ascenso.

“Ha sido muy bonito que haya empezado la historia. No pensaba que fuera a ser tan tan rápido, pero sí tenía planeado o me visualizaba máximo debutar a los 17 años. Esa era mi meta y cuando se me dio la oportunidad traté de aprovecharla al máximo y ya no regresar”, declaró el joven talento.

Recordó su debut | IMAGO7

El inicio de su camino

La historia de su debut tiene un matiz casi cinematográfico. Según relató en la misma entrevista, todo comenzó con una práctica interescuadras entre el primer equipo y la categoría Sub 21 de los Xolos, cuando él apenas tenía 15 años.

“Todo empezó cuando hicimos un interescuadras entre el primer equipo y la Sub 21. Me llamaron para hacer futbol contra la primera división. Sí me puse nervioso, pero trataba de disfrutar, de ser yo, y de demostrarle a (Juan Carlos) Osorio que podía estar en primera. Después me llamaron a entrenar y ahí me quedé”, contó Mora.

Su talento llamó la atención de inmediato. En lugar de volver a las categorías juveniles, Mora fue escalando posiciones rápidamente hasta consolidarse como una opción real en el plantel profesional. Al final, un 18 de agosto del 2024 vio sus primeros minutos jugando ante Santos Laguna.

Ha ido en ascenso muy rápido | IMAGO7

Figura en el Mundial Sub 20 y con la mira en el Mundial mayor

Actualmente, Gilberto Mora está siendo pieza clave en el esquema del seleccionado mexicano en el Mundial Sub 20. Su rendimiento ha sido tan destacado que los reflectores internacionales ya apuntan hacia él.

Su siguiente gran objetivo es claro, jugar el Mundial mayor que se celebrará el próximo año. Aunque el reto es enorme, su historial demuestra que no se trata de un sueño imposible. Su ascenso meteórico, combinado con una mentalidad fuerte y una ética de trabajo inquebrantable, lo convierten en un candidato serio.

Busca llegar al Mundial | MEXSPORT