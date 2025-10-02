'Todavía no conocemos su mejor nivel': Padre de Gilberto Mora habla sobre proyección del juvenil

Con apenas 16 años, Gilberto Mora sigue dando muestra de su gran talento y ya se convirtió en la figura de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20.

Pese a los reflectores que ya tiene sobre él, Gilberto Mora Olayo, padre del juvenil, considera que su hijo aún no exhibe su mejor nivel, pues a los 16 años aún tiene mucho que madurar.

Mora celebra un gol en el Mundial Sub-20 | IMAGO7

“Hay que enseñarles (a los jóvenes) que no se conformen, que siempre den más. Creo que Gil tiene más y cada vez se ve mejor”, dijo en entrevista para TUDN.

Asimismo, el exfutbolista habló sobre el momento que vive ‘Morita’ y destacó el papel que tuvo en su momento Juan Carlos Osorio para darle la confianza de tener minutos en Xolos.

Gilberto Mora con la selección Sub-20 | IMAGO7

Además, explicó que para el crecimiento del juvenil ha sido muy importante Sebastián Abreu, actual entrenador de Tijuana, debido al rol que le ha dado en los últimos meses.

“Yo creo que (todavía) no (hemos visto su mejor nivel). El profe (Juan Carlos) Osorio lo inició muy bien y el técnico Sebastián Abreu le está dando una continuidad bastante buena; Gil se ve muy suelto, muy bien. Creo que es una posición muy natural, como delantero engañoso, que se mueve”, agregó.