Prensa española reacciona al partido de Gilberto Mora: "una de las estrellas del Mundial"

El joven futbolista mexicano Gilberto Mora fue protagonista en la Copa del Mundo Sub-20 de Chile, luego de marcar un doblete en el empate 2-2 entre la Selección Mexicana y España. Su actuación no solo mantuvo con vida al conjunto tricolor, sino que también lo colocó en la mira de la prensa internacional.

Con apenas 16 años y perteneciente a los Xolos de Tijuana, Mora se convirtió en la figura del partido gracias a su capacidad para aparecer en momentos clave y darle a México un resultado que lo mantiene con posibilidades de avanzar en el certamen juvenil.

Gilberto Mora | MEXSPORT

¿Qué dijeron los medios?

Los medios españoles no tardaron en reaccionar ante la gran exhibición del mediocampista. El diario Mundo Deportivo destacó que, pese a la superioridad de España en el terreno de juego, México logró rescatar un empate que complica el panorama de la Furia Roja en el torneo.

Por su parte, el periódico AS subrayó que el doblete de Mora obliga a España a ganar su siguiente duelo ante Brasil si quiere asegurar su clasificación a los octavos de final. Esto refleja la relevancia que tuvo el mexicano en el desarrollo del grupo.

Los medios lo elogian | Captura de pantalla

La cadena COPE también elogió al futbolista azteca, destacando su “calidad y tranquilidad pasmosa para su edad”. Estos comentarios confirman que el talento del jugador no ha pasado desapercibido fuera de México y que podría ser considerado una de las revelaciones del campeonato.

La Selección Mexicana Sub-20 mostró carácter para igualar un encuentro que parecía perdido y ahora depende de su siguiente compromiso para seguir en carrera. Mora, con sus dos goles, se ha convertido en la principal esperanza ofensiva del equipo dirigido por la Federación Mexicana de Futbol.

Los medios lo elogian | Captura de pantalla

Las claves de Mora

Además de su aporte goleador, Mora también fue clave en la generación de juego, mostrando madurez en la conducción de la pelota y liderazgo en momentos de presión. Su rendimiento ha generado ilusión entre los aficionados mexicanos, que ven en él a una futura figura del balompié nacional.

Con este empate ante España, México sigue con vida en el Mundial Sub-20 y espera mantener el nivel en su próximo encuentro. Mientras tanto, el nombre de Gilberto Mora comienza a resonar con fuerza no solo en el futbol mexicano, sino también en el panorama internacional como una de las promesas más brillantes del torneo.

Gilberto Mora | MEXSPORT