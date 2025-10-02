¿Dónde están los jugadores Campeones del Mundo Sub-17 con México tras 20 años?

Este 2 de octubre se cumplen 20 años del Campeonato de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17, por lo que se ha recordado la gran hazaña de dicha generación en el torneo disputado en Perú.

Villaluz festeja anotación | MEXSPORT

¿Qué jugadores Campeones del Mundial Sub-17 con México siguen en activo?

A 20 años de que México conquistó el torneo, muchos de los jugadores colgaron los botines y solo un futbolista permanece en activo. El último que tomó la decisión de retirarse fue Carlos Vela, uno de los más destacados en ese equipo comandado por Jesús Ramírez.

El único futbolista que sigue en las canchas es Héctor Moreno, quien tiene 37 años de edad y juega con Rayados de Monterrey. Su contrato termina hasta finales de 2025, pero hasta ahora no hay detalles sobre alguna renovación o retiro cercano.

Actualidad de los Campeones del Mundo con México en el Mundial Sub-17 de 2005

Carlos Vela: Tras su carrera en Europa con un par de destellos en la Real Sociedad y un paso importante en la MLS, el atacante finalmente colgó los botines y se retiró en mayo de 2025.

Vela con Selección Mexicana | MEXSPORT

Giovani dos Santos: Después de una muy discreta participación con Barcelona, Tottenham y Villarreal, Giovani regresó al continente americano para jugar con LA Galaxy, y más recientemente en América. En el 2021 fue separado de las Águilas y al final decidió retirarse.

César Villaluz: Tras ser campeón, brilló con Cruz Azul, pero un golpe en una Final 2008 detuvo su carrera y tuvo que brincar de equipo en equipo especialmente en el Ascenso. En el 2023 decidió retirarse y buscar convertirse en DT.

Adrián Aldrete: Tuvo una sólida carrera en la Liga MX con América, Cruz Azul y Pumas. Tras dejar a os universitarios en el 2024 se retiró del futbol profesional.

Efraín Juárez: Tras brillar con Pumas y tener un breve paso en Europa, Juárez volvió a la Liga MX para jugar con Rayados y América. Más recientemente empezó su carrera como DT y dirigió a Atlético Nacional y ahora es entrenador de Pumas.

Ahora la generación que salió campeona del mundo Sub-17 en 2005, solo espera a Héctor Moreno para poder decir que, ya ningún jugador continúa en activo.

Selección Mexicana festeja | MEXSPORT