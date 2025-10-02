¿Le gana a Sepúlveda? 'Hormiga' González será convocado por Selección Mexicana

La Selección Mexicana jugará partidos amistosos ante Colombia y Ecuador para la Fecha FIFA de este mes, ya con la mente puesta para el Mundial de 2026, mismo que comenzará en menos de un año. Para esta ventana, Javier Aguirre tendrá una decisión importante en la convocatoria, especialmente por el delantero. La lista saldrá más tarde este jueves.

González con Chivas | MEXSPORT

Hormiga González será convocado por Javier Aguirre para la Fecha FIFA

Carlos Ponce de León comentó que Armando González será inminentemente convocado por Javier Aguirre para suplir a Ángel Sepúlveda.

El delantero del Rebaño ha tenido un torneo destacado, ya que ha sumado anotaciones importantes para el equipo dirigido por Gabriel Milito, en particular el que marcó frente al América en el Clásico Nacional.

¿Por qué Hormiga González será convocado en Selección Mexicana en lugar de Ángel Sepúlveda?

Carlos Ponce de León comentó que la ‘Hormiga’ será el convocado, en lugar de Ángel Sepúlveda, a quien quieren llevar con tranquilidad tras regresar recientemente de su lesión. Las primeras opciones son Raúl Jiménez y Santiago Giménez, quienes ya llevan un largo proceso con Javier Aguirre.

Cabe señalar que Raúl Jiménez no será convocado a esta Fecha FIFA, luego de la lesión que sufrió hace unos días en el partido entre Fulham y Aston Villa en la Premier League, por lo que el delantero de Chivas recibirá su llamado.

La convocatoria de Armando González sería su primera experiencia con la Selección Mayor, lo que representaría un paso clave en su carrera. El atacante de Chivas vive uno de sus mejores momentos y llegaría con la motivación de mostrarse a nivel internacional.

Por su parte, Javier Aguirre busca alternativas confiables en el ataque tras la incertidumbre por el estado físico de Raúl Jiménez. La inclusión de González le daría frescura a la delantera y permitiría ampliar las variantes rumbo al Mundial 2026.