Gilberto Mora, orgulloso tras meter sus primeros goles en un Mundial

Gilberto Mora brilló una vez más en la Selección Mexicana, esta vez en la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20. El joven mediocampista se llevó los reflectores al anotar el doblete para el marcador final de 2-2 ante España.

Mora celebra gol ante España | MEXSPORT

Sus habilidades con el balón desde la mitad de la cancha han llamado la atención, pues apenas tiene 16 años, por lo que se convierte en una de las promesas más importantes en el futbol mexicano, tanto para su club como para la Selección.

¿Qué dijo Gilberto Mora tras doblete ante España?

Tras el empate ante España, Gil Mora habló sobre sus dos goles y además de reaccionar a ellos compartió sus sensaciones luego del resultado y sus dos aportes para el marcador final, que deja a México con oportunidades de avanzar a la siguiente ronda.

“Muy feliz y contento de poder meter mis primeros goles en un Mundial y de poder ayudar al equipo”, dijo Mora luego de explicar sus goles heroicos ante España en la segunda fecha del torneo internacional.

#Sub20 | #LaReacción de Gil Mora sobre los dos goles que consiguió en el Mundial. 🎙️



Un doblete que no solo escriben su historia personal, sino también la de todo un equipo que nunca dejó de creer. 💚#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/EMQmlJTeNz — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 2, 2025

Mora destacó también por su rendimiento en el trámite del partido, pues más allá de sus goles, fue uno de los elementos más importantes para el cuadro de Eduardo Arce en el mediocampo, especialmente en la distribución de balón.

El desempeño de Mora ha despertado elogios de la prensa internacional, que lo coloca como uno de los nombres a seguir en esta Copa del Mundo Sub-20. Su visión de juego, serenidad con el balón y capacidad de aparecer en momentos clave lo hacen destacar pese a su corta edad.

Confianza en el desarrollo de Gilberto Mora

En Tijuana, club donde milita, también celebraron sus goles, ya que lo consideran una pieza clave de cara al futuro. La directiva y el cuerpo técnico lo ven como un proyecto a largo plazo, por lo que han mostrado su respaldo y confianza en su desarrollo.

Para México, la aparición de Gilberto Mora significa una bocanada de aire fresco en una generación que busca consolidarse internacionalmente. Sus actuaciones no solo ilusionan a la afición, sino que también ponen a la Selección Sub-20 con buenas opciones de avanzar en el torneo.

Gilberto Mora en acción ante España | MEXSPORT