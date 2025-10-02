¡Otra baja más! Nico Ibáñez apunta a no jugar ante Cruz Azul por lesión

Tigres informó este jueves la baja de Nicolás Ibáñez debido a una lesión sufrida durante el entrenamiento matutino en las instalaciones del Centro de Entrenamiento Tigres. El delantero argentino recibió un pisotón en el empeine derecho que le provocó una herida de consideración.

El parte médico del club confirmó que Ibáñez requirió puntos de sutura y que su regreso a las canchas quedará sujeto a la evolución en los próximos días. Aunque no se trata de una lesión grave, sí lo mantendrá fuera de actividad inmediata y dependerá de su recuperación para reintegrarse al plantel.

La noticia llega en un momento en el que el atacante no atraviesa su mejor etapa con Tigres. En lo que va del torneo suma ocho partidos disputados, de los cuales solo tres han sido como titular. Su presencia en el campo ha sido irregular y no ha logrado consolidarse como un referente en la ofensiva felina.

Sufrió un pisotón | IMAGO7

TRES GOLES SUMA EN LA TEMPORADA

En total, Ibáñez acumula 395 minutos de juego en la temporada, tiempo en el que ha conseguido marcar tres goles. Aunque su cuota goleadora no es del todo baja, las expectativas sobre él eran más altas y la afición ha comenzado a señalar su falta de peso en partidos importantes.

Será baja ante Cruz Azul | IMAGO7

LLEGA LA LESIÓN EN MOMENTO COMPLICADO

Las críticas hacia el delantero se han incrementado en las últimas semanas, ya que se esperaba que compitiera de manera más directa con André-Pierre Gignac y Edgar López por un lugar en el once titular. Sin embargo, las oportunidades han sido limitadas y sus actuaciones no han terminado por convencer.

Ha recibido críticas | IMAGO7

La lesión complica aún más su panorama, pues perderá ritmo competitivo justo cuando buscaba ganar confianza y minutos en la cancha. Para Guido Pizarro y el cuerpo técnico, la baja representa una opción menos en la delantera de cara a los próximos compromisos del Apertura 2025.

Con este escenario, Ibáñez tendrá que enfocarse en su recuperación para volver lo antes posible y demostrar que aún puede ser una pieza importante en el esquema de Tigres. La afición espera que el delantero encuentre regularidad y pueda responder con goles en los momentos clave del torneo.

Sufre un momento complicado | IMAGO7