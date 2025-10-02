Tigres: ¿Qué pasa con Sebastián Córdova?

Sebastián Córdova atraviesa un momento complicado en Tigres, ya que en las últimas dos jornadas no ha sido contemplado por el técnico Guido Pizarro. Su ausencia en las convocatorias ha llamado la atención de la afición, sobre todo porque el jugador no se encuentra lesionado y físicamente está disponible.

POCOS MINUTOS EN LA TEMPORADA

El mediocampista apenas suma seis partidos disputados en el Apertura 2025, de los cuales solo uno fue como titular. Su aporte en la cancha se ha visto muy limitado, pues en total acumula apenas 147 minutos en lo que va del torneo, sin poder reflejar su calidad ni marcar diferencia como en anteriores temporadas.

Uno de los puntos que más inquieta es que Córdova no registra goles en la presente campaña. Su último tanto fue en el pasado Clausura 2025, nada menos que en el Clásico Regio frente a Rayados, donde supo responder en uno de los partidos de mayor exigencia y presión. Desde entonces, su productividad ofensiva se ha apagado.

¿Saldrá de Tigres?

El futbolista termina contrato en diciembre de este año, lo que incrementa la incertidumbre sobre su futuro.

El rendimiento de Córdova ha venido disminuyendo poco a poco, alejándose de aquel nivel que mostró en momentos clave con Tigres, como en liguillas pasadas donde fue determinante con goles y asistencias. Hoy, su rol dentro del plantel se ha reducido considerablemente.

La decisión de Guido Pizarro de no convocarlo en los últimos encuentros ha abierto el debate sobre si se trata de un tema meramente futbolístico o si también influyen factores contractuales y de planeación deportiva a futuro.

En el entorno felino, la situación empieza a generar ruido, ya que se trata de un jugador que llegó como refuerzo importante y que en su momento respondió en instancias decisivas. Sin embargo, la competencia interna y la falta de confianza parecen tenerlo relegado.

En los próximos meses se definirá el camino de Sebastián Córdova, quien aún podría aportar en lo que resta del torneo si logra recuperar espacio en las convocatorias. Por ahora, su presente luce incierto y su futuro con Tigres está más en duda que nunca.

