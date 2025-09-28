Rafael Guerrero debutó con Tigres tras 12 meses de recuperación por lesión

Rafael Guerrero vivió un momento especial en su carrera profesional al debutar oficialmente con Tigres en el duelo frente a Querétaro por la jornada 11 del Apertura 2025. El defensa central, que llegó a la institución felina en julio de 2024 procedente del Cruz Azul, tuvo que esperar más de un año para estrenarse en la Liga MX con la camiseta auriazul.

Entró de cambio | CAPTURA

LESIÓN EN SEPTIEMBRE DEL 2024

En septiembre de 2024, mientras disputaba un partido con la Sub 23, sufrió un duro golpe en su carrera. El joven defensor se fracturó el peroné de la pierna izquierda, lesión que requirió cirugía y lo mantuvo alejado de las canchas durante un largo periodo.

El diagnóstico fue complicado: además de la fractura, se le colocó una placa y un sistema especial en el tobillo para estabilizar la zona. Esta situación obligó a Guerrero a trabajar durante meses en su recuperación, perdiendo prácticamente todo el año futbolístico.

Llegó en el 2024 | IMAGO7

SE INTEGRÓ APROXIMADAMENTE OCHO MESES DESPUÉS

El tiempo estimado de baja fue de entre ocho y nueve meses. Durante ese lapso atravesó un proceso de rehabilitación constante, con entrenamientos diferenciados y sin poder competir de forma oficial. Fue hasta mediados de 2025 cuando pudo reincorporarse progresivamente a los entrenamientos con el grupo.

Después de superar este difícil obstáculo, Guerrero recibió finalmente la oportunidad de debutar en la Liga MX con el primer equipo de Tigres. El duelo contra Querétaro representó el cierre de una etapa complicada y el inicio de una nueva etapa en su trayectoria profesional.

Estuvo 12 meses fuera | AP

DEBUTÓ COMETIENDO PENAL

En su debut, el defensa central protagonizó una jugada que puso en suspenso el resultado. Al minuto 94 cometió un penalti sobre un rival, dándole vida a los Gallos Blancos.

Afortunadamente para Guerrero y para Tigres, Pablo Barrera falló el disparo desde los once pasos, enviando la pelota por encima del arco de Nahuel Guzmán. Así, los felinos aseguraron la victoria por 2-0, y el joven zaguero pudo celebrar su debut con triunfo y con la esperanza de consolidarse poco a poco en el máximo circuito.

Cometió un penal | IMAGO7