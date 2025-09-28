Querétaro vs Tigres EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 11

La Corregidora recibe este domingo a Querétaro y Tigres, un duelo que cruza necesidades distintas: Gallos busca puntos que lo saquen de los últimos lugares, mientras que los felinos quieren reafirmar su lugar entre los protagonistas del torneo.

El equipo de Benjamín Mora llega motivado tras haber conseguido un empate de visita frente a Cruz Azul, líder del Apertura 2025 y que ha mostrado ser una auténtica locomotora, especialmente en casa.

Por otro lado, los felinos vencieron a Atlas con relativa facilidad y alargó su racha a seis partidos de liga sin perder.

En contra de la historia

Los Gallos llegan con la intención de repetir lo hecho el torneo pasado, cuando sorprendieron y derrotaron 1-0 a los Felinos en la fecha 8 del Apertura 2024.

Ese triunfo fue histórico para los queretanos, ya que en los últimos 15 años apenas han podido vencer a Tigres en una ocasión.

16 juegos de Tigres sin perder en La Corregidora

Entre el 2009 y el 2024 disputaron 16 partidos en La Corregidora, donde Tigres siempre salió con puntos. En ese lapso, los felinos consiguieron ocho victorias y en otras ocho ocasiones firmaron empates, haciendo de la cancha queretana un territorio favorable.

La racha se rompió en 2024, cuando Querétaro logró imponerse con un gol solitario, un resultado que devolvió confianza a la afición y que ahora tratarán de repetir frente a un rival de jerarquía.