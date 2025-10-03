“Yo llego al más grande de México”: Alexis Gutiérrez sobre su fichaje con América

El futbolista del América, Alexis Gutiérrez, habló en conferencia de prensa previo al partido de esta jornada donde se estarán enfrentando a Santos Laguna en la Jornada 12 del Apertura 2025 desde la cancha del Ciudad de los Deportes.

Duelo América vs Pumas | IMAGO7

Alexis habló sobre su pasado y los clubes donde estuvo, pues ya ha estado en grandes equipos, aunque asegura que llegó al equipo más grande del país cuando fichó por las Águilas:

“Son equipos grandes pero llego al equipo más grande de México y sé lo que quiero hacer presente y todos aquí me lo han hecho saber”, declaró, Alexis.

Sobre la oportunidad y el momento que está viviendo en América, Alexis mencionó que es un momento muy especial para él y que debe aprovecharlo al máximo:

“Es un salto muy importante en mi carrera, es una oportunidad muy grande que no quiero desperdiciar. Agradezco haber estado en otros equipos pero mi presente aquí en América lo valoro mucho”, añadió.

Alexis en el duelo vs Monterrey | IMAGO7

Además, entendió desde el día uno que el objetivo en América es el campeonato y que deben buscar estar en lo más alto en todo momento, pues la exigencia en este club es máxima:

“Es un reto para el club, América siempre debe estar en los primeros puestos, siempre debe ser campeón, entonces son los retos bonitos que estoy enfrentando. Nosotros como equipo vamos a dar todo para tener una gran temporada y terminar siendo campeones”, declaró.

Por otro lado, Alexis agradeció las palabras de su entrenador, André Jardine, pues mencionó que es un jugador que brinda muchas cosas importantes al equipo, sobre todo en temas defensivos.

Duelo Necaxa vs América | IMAGO7

SUEÑA CON EL MUNDIAL

Por último, Alexis Gutiérrez aseguró que sueña con estar en la lista final de la Selección Mexicana y quiere ganarse un lugar en la Copa del Mundo, pues es lo que todo futbolista espera:

“Hay que hacer las cosas bien en el club para ganarse el llamado. Hay que aprovechar las oportunidades que te den y obviamente lo mejor sería representar a tu país, te ilusionas como jugador poder estar en una Copa del Mundo”, concluyó.