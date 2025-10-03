Uriel Antuna: de goleador con Cruz Azul a banca con Tigres

Uriel Antuna volverá a verse las caras con su ex equipo, el Cruz Azul, en un duelo que sin duda tendrá un sabor especial para el atacante. El jugador mexicano defendió los colores de la Máquina hasta mediados del 2024, cuando en agosto de ese año fue traspasado a los Tigres.

Uriel Antuna | IMAGO7

Campeón de goleo con La Máquina

Su salida del conjunto celeste se dio después de firmar uno de los mejores torneos de su carrera, al proclamarse campeón de goleo en el Clausura 2024 con ocho tantos. Ese logro lo consolidó como una de las piezas ofensivas más importantes del futbol mexicano en ese momento, lo que despertó el interés de los felinos.

Sin embargo, desde que llegó a Tigres, Antuna no ha podido mostrar la misma versión que lo llevó a brillar en la capital. Su adaptación ha sido más complicada de lo esperado y no ha logrado consolidarse como titular dentro del esquema del equipo regiomontano.

Uriel Antuna | IMAGO7

Pocos minutos en el Apertura 2025

En el actual torneo, el atacante suma siete partidos disputados, aunque ninguno de ellos ha sido desde el arranque. Hasta ahora, únicamente acumula 101 minutos en la cancha, todavía sin poder estrenarse como goleador en la Liga MX con la camiseta auriazul.

El dato más llamativo es que Antuna ya arrastra una sequía de 52 encuentros consecutivos sin anotar en la liga, contando sus últimos partidos con Cruz Azul y los que ha jugado con Tigres. Una racha negativa que ha pesado en su rendimiento y confianza.

Uriel Antuna | IMAGO7

Solo un gol con Tigres

El único tanto que ha podido conseguir desde su llegada al cuadro felino fue en un torneo internacional en la Concacaf Champions Cup, donde le marcó al LA Galaxy. Fuera de ese gol, el canterano de Santos Laguna no ha podido reflejarse en el marcador con los regiomontanos.

Ahora, frente al Cruz Azul, Antuna tiene la oportunidad de reencontrarse con su pasado y demostrar que todavía puede ser ese jugador desequilibrante que brilló con la Máquina. La afición felina espera que este sea el punto de inflexión para que recupere la confianza frente al arco.

El enfrentamiento contra su ex equipo no solo representa un reto deportivo, sino también un momento clave para revertir la mala racha y empezar a justificar la confianza que Tigres depositó en él al ficharlo hace poco más de un año.

Uriel Antuna | IMAGO7