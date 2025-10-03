Keylor Navas elige a Memo Ochoa por encima de Jorge Campos

En una reciente entrevista con David Faitelson, el portero costarricense Keylor Navas compartió sus preferencias sobre grandes figuras del fútbol y goles memorables, dejando claro su criterio basado en experiencias personales y momentos vividos dentro del campo.

El portero de Pumas escogió sus jugadores y momentos preferidos | MEXSPORT

Al ser cuestionado sobre quién elegiría entre Guillermo “Memo” Ochoa y Jorge Campos, Navas no dudó. "Yo me quedo, por lo que vi con Ochoa". Esta declaración refleja la admiración del guardameta por la trayectoria y la consistencia del portero mexicano, ya que ambos son considerados como los mejores de la Concacaf.

¿A quién más eligió Keylor Navas?

La charla también abordó su elección entre dos figuras del fútbol galés: Aaron Ramsey y Gareth Bale. Navas recordó con cariño su etapa en el Real Madrid y no dejó pasar la oportunidad de elegir al delantero.

Navas destacó lo vivido con Ochoa | MEXSPORT

"Por lo vivido, también, me quedo con Gareth; por lo vivido en Madrid, porque fueron momentos únicos, eso no tiene comparación", declaró el costarricense. Navas y Bale coincidieron con los Merengues en la obtención del tricampeonato en Champions League, de la Temporada 2015-16 a la 2017-18.

Otro de los temas de la entrevista fue la comparación entre los técnicos Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti, ambos estrategas que pasaron por el banquillo merengue. Al respecto, Navas fue contundente y eligió al francés por delante del italiano, a pesar de que ambos dejaron su huella en el club.

Navas vivió grandes momentos en el Real Madrid | MEXSPORT

Navas elogió el gol de Guardado en 2011

Finalmente, el portero se refirió a goles que han quedado en su memoria, comparando el tanto de Alejandro Zendejas en el Clásico Capitalino de América contra Pumas en la Jornada 12 del Apertura 2025 y el de Andrés Guardado, de volea, en la Copa Oro 2011 ante Costa Rica.

"El de Guardado. Si es el que yo estoy pensando que la agarró de volea, donde le encontró el punto débil, no le llegué. Es mucho mejor", declaró el costarricense, que en aquel compromiso de Fase de Grupos recibió dos goles por parte del Principito en la victoria 4-1 de la Selección Mexicana.

Andrés Guardado brilló en aquel partido de Copa Oro | MEXSPORT