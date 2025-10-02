Partidos del viernes 3 de octubre de 2025

El primer viernes de octubre llega cargado de actividad deportiva en varias canchas del mundo, además de un fin de semana de alta intensidad en el automovilismo. Desde muy temprano, los aficionados tendrán la mirada puesta en la Fórmula 1, ya que el Gran Premio de Singapur arranca tendrá sus primeras prácticas libres.

Max Verstappen llega con dos victorias consecutivas que lo devuelven a la pelea, aunque este circuito se le resiste: nunca ha ganado en Marina Bay. Además, McLaren podría asegurar matemáticamente el Campeonato de Constructores, ya que solo necesita 13 puntos más para hacerlo oficial.

McLaren pueden coronarse en Marina Bay | X: @F1

Mundial Sub-20 definirá los cuartos de Final

En Europa, la jornada futbolera ofrece partidos interesantes de media tabla en sus ligas principales. En Italia, el Hellas Verona recibe al Sassuolo en la Serie A. En Inglaterra, el Bournemouth se enfrenta al Fulham por la Premier League, mientras que en España, Osasuna choca con Getafe en un duelo de equipos que suelen complicar a los grandes, pero que ahora se miden entre sí buscando escalar posiciones en LaLiga.

La Liga MX enagala la actividad del fin de semana | IMAGO 7

El Mundial Sub-20 entra en una etapa decisiva: la última jornada de la Fase de Grupos. A partir de hoy comienzan a definirse los boletos a los Cuartos de Final, con partidos simultáneos que prometen dramatismo.

Ucrania enfrenta a Paraguay y Panamá se mide con Corea del Sur en duelos que podrían dejar sorpresas en el panorama de Concacaf. Más tarde, Egipto se mide a Chile, mientras que Nueva Zelanda se juega la vida ante Japón. Cada resultado será clave para ir armando el cuadro final del torneo.

Los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 están por definirse | MEXSPORT

¿Quién juega en el Apertura 2025 de la Liga MX?

En México también habrá movimiento, y no solo en la rama varonil. La Liga MX Femenil abre la actividad de la tarde con el choque entre Querétaro y Necaxa. Posteriormente, la atención se centrará en el Apertura 2025, que tras la Jornada 12 vivirá una segunda pausa por la Fecha FIFA.

El viernes ofrecerá tres partidos: Necaxa recibe a Pachuca en un duelo de equipos necesitados de puntos, Mazatlán se mide con Atlético de San Luis en la Corregidora, y Atlas juega en el Jalisco frente a FC Juárez. Para todos los clubes, cada unidad comienza a ser vital de cara a la recta final del torneo.

Así la actividad deportiva de este viernes | RÉCORD