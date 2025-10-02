Hamilton recuerda a Roscoe y agradece a su cuidadora con emotivo mensaje

Lewis Hamilton continúa compartiendo mensajes de despedida tras la partida de su perro Roscoe, y esta vez lo hizo con un homenaje muy especial.

El siete veces campeón de Fórmula 1 dedicó unas palabras de gratitud a la entrenadora, Kirstin, quien acompañó a su bulldog inglés durante años y que, según él mismo confesó, fue clave para que su mascota tuviera una vida larga y plena.

Con una publicación en Instagram, el británico publicó un emotivo mensaje donde reconoció que la especialista fue fundamental para que Roscoe pudiera disfrutar de una vida más larga y plena.

Hamilton con Roscoe | IG

Las palabras de Hamilton para Kirstin

“Quiero que se tomen un tiempo para apoyar a mi increíble amiga Kirstin. Entrenó a Roscoe y a Coco y los trató como a su familia. Cuidó de su salud y fue gracias a ella que Roscoe vivió tanto tiempo.

“Mientras viajaba, ella lo cuidaba y lo quería como si fuera suyo. Estaba ahí todos los días, todo el día. Incluso con una familia y otros perros que cuidar, nunca faltó un día. Nos mantuvimos unidos al dejar ir a Roscoe. Estoy muy agradecido de haberla tenido en mi vida y en la de Roscoe. No hay nadie como tú, Kirstin. Gracias”, escribió.

El papel de la entrenadora en la vida de Roscoe

Hamilton explicó que la entrenadora no solo trabajó con Roscoe en su comportamiento, sino también en rutinas que le permitieron mantenerse activo y saludable a pesar de las complicaciones respiratorias y articulares que suelen afectar a los bulldogs.

Esa dedicación diaria marcó una diferencia en su calidad de vida y permitió que el perro viajara, conviviera con los fans y disfrutara de momentos únicos en las pistas de la Fórmula 1.