Ernesto Rivera, joven piloto mexicano, dará el salto a la Fórmula 3 en 2026

El automovilismo mexicano tiene un nuevo motivo de orgullo: Ernesto Rivera, piloto de 16 años nacido en la Ciudad de México, participará en la temporada 2026 de la Fórmula 3. El anuncio lo hizo oficial la propia categoría a través de sus redes sociales, donde confirmó que el joven competirá con Campos Racing, equipo que actualmente ostenta el campeonato de constructores. La noticia representa un paso crucial para la carrera de Rivera, quien forma parte del prestigioso Red Bull Junior Team desde septiembre de 2024.

Rivera ha sido considerado uno de los talentos con mayor proyección en el automovilismo latinoamericano. Su llegada a la parrilla de F3 es vista como el inicio de un camino que podría llevarlo a la Fórmula 1, siguiendo la ruta que han trazado pilotos como Sergio ‘Checo’ Pérez. El mexicano ya compite en la Eurocup-3 con Campos Racing, donde ha demostrado solidez, madurez y velocidad pese a su corta edad. Para Red Bull, su desarrollo en esta etapa será clave dentro del programa que impulsa a las futuras estrellas del automovilismo mundial.

Es parte de la academia de Red Bull | X

Red Bull Junior Team y Campos Racing: la plataforma ideal para Rivera

El fichaje de Ernesto Rivera por Red Bull Junior Team en 2024 fue un paso fundamental en su ascenso. La escudería austriaca, reconocida por descubrir y formar a pilotos que han brillado en la Fórmula 1 como Sebastian Vettel, Max Verstappen y Daniel Ricciardo, confía en que el mexicano tiene las condiciones necesarias para seguir ese camino. Helmut Marko, asesor del programa, dio el visto bueno tras meses de seguimiento y reuniones, lo que refuerza la confianza en su talento.

Correr para Campos Racing también es un privilegio. La escudería española ha sido cuna de grandes nombres como Fernando Alonso, Lando Norris, Alex Palou y Jack Aitken, además del propio Sergio Pérez, quien militó en el equipo Addax Team —filial de Campos— antes de llegar a la Fórmula 1. Bajo la dirección técnica y experiencia de un equipo que conoce bien el desarrollo de jóvenes talentos, Rivera tendrá la oportunidad de aprender y competir al máximo nivel en su temporada de novato en Fórmula 3.

Llegará a la F3

Ernesto Rivera y el legado del automovilismo mexicano

Rivera ha cosechado importantes logros desde categorías formativas en México y Estados Unidos, como el título de la SKUSA Winter Series en la categoría X30 Junior, el SKUSA SuperNationals en KA100 Senior, además de un subcampeonato en el Senior Max Rotax US Trophy. Estos resultados lo colocaron rápidamente en el radar internacional y hoy lo sitúan como una de las grandes promesas del automovilismo nacional.

El ejemplo de Sergio ‘Checo’ Pérez es ineludible: el tapatío también pasó por Campos Racing antes de llegar a la Fórmula 1, donde actualmente compite con Red Bull Racing y ha conseguido victorias que lo posicionan entre los mejores pilotos de la historia de México. El caso de Rivera abre la ilusión de que un nuevo representante mexicano pueda consolidarse en el máximo nivel del automovilismo en la próxima década. Con apenas 16 años, el camino apenas comienza, pero las bases parecen sólidas.

Busca seguir el ejemplo de Checo | X