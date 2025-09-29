McLaren, en pleito legal con piloto por incumplimiento de contrato

McLaren está por asegurar su segundo Campeonato de Constructores consecutivo en la Fórmula 1. Entre Óscar Piastri y Lando Norris han dominado a placer en la actual temporada, aunque en las dos últimas carreras fue Max Verstappen quien se impuso y lo hizo de forma contundente.

Sin embargo, por ahora la escudería de Woking no se centra en la posibilidad de perder su corona, ya que tienen un amplio margen de ventaja en la clasificación. En cambio, fuera de la pista atraviesan un momento complicado, por el pleito legal con Alex Palou, actual monarca de la IndyCar Series, y al cual demandaron cerca de 30 millones de dólares.

Alex Palou se presentó a una audiencia este lunes | AP

El español, de hecho, se presentó a una primera audiencia este lunes en Londres. En la misma, según los reportes de la prensa, los abogados del piloto negaron que el tetracampeón de la IndyCar deba compensación alguna y que lo solicitado por McLaren es exagerado.

¿Cuál es el problema entre McLaren y Alex Palou?

Fue en 2022 que McLaren contempló al español para sumarlo a su equipo en el serial estadounidense, Arrow McLaren. Esto generó un problema con Chip Ganassi Racing, que tenía una opción sobre el piloto. Tras una mediación, se modificó el acuerdo para que Palou pudiera sumarse al equipo en 2024.

Palou se encuentra en un pleito legal con McLaren | AP

Sin embargo, el piloto español se quedó con el equipo estadounidense, con el cual ganó tres Campeonatos de Pilotos y tres de Constructores de forma consecutiva. Además, Palou se impuso en la última edición de las 500 millas de Indianápolis con Chip Ganassi.

Según la prensa británica, McLaren asegura que con la ausencia de Palou, tuvo pérdidas deportivas y comerciales de 28.5 millones de dólares. No obstante, la cifra recientemente descendió a 20 millones, misma que la defensa del piloto todavía considera que está inflada.

Palou se quedó con Chip Ganassi, no con McLaren | X: @AlexPalou

El juicio se prolongará hasta noviembre

Se tiene previsto que el proceso legal se extienda los próximos dos meses, con la comparecencia de varios de los involucrados. Además de Palou, se espera que el actual director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, también dé su testimonio respecto a lo ocurrido con el español hace tres años.

Mientras tanto, McLaren continuará con su participación en la Temporada 2025 de Fórmula 1. Su próximo compromiso es el Gran Premio de Singapur, en el cual puede asegurar el campeonato si gana la carrera y le favorece el resultado de Ferrari y Mercedes.

Palou tiene tres campeonatos consecutivos con Chip Ganassi | X: @AlexPalou