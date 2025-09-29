¡Luto en la F1! Muerte sacude al mundo del automovilismo

En la antesala del Gran Premio de Singapur, la Fórmula 1 recibió una triste noticia: Lewis Hamilton confirmó la muerte de Roscoe, su inseparable mascota y uno de los rostros más reconocidos en el paddock durante la última década.

Lewis Hamilton con su mascota de nombre Roscoe | AP

El piloto de Ferrari compartió la noticia en sus redes sociales en las primeras horas del lunes, visiblemente afectado por la pérdida:

“Anoche perdí a mi mejor amigo. Gracias a todos por el cariño que le han demostrado a lo largo de los años. Roscoe, para siempre.”

Mensaje de Lewis Hamilton en redes | X

La F1 de luto por Roscoe Hamilton

La comunidad del automovilismo no tardó en expresar su apoyo al siete veces campeón del mundo. La escudería Ferrari publicó un emotivo mensaje: “Para siempre parte del paddock. Descansa en paz, Roscoe.”

La propia cuenta oficial de la Fórmula 1 también se unió al luto:

“Descanse en paz Roscoe Hamilton, una verdadera estrella por derecho propio. El querido Roscoe de Lewis Hamilton trajo sonrisas al paddock y conmovió a los aficionados de todo el mundo. Nuestros pensamientos están con Lewis en estos momentos difíciles.”

F1 da el pésame a Lewis Hamilton | X: @F1

¿De qué murió Roscoe, la mascota de Hamilton?

El pasado 26 de septiembre, Hamilton había revelado que Roscoe fue hospitalizado a causa de una neumonía. La enfermedad se complicó con el paso de los días y derivó en un paro cardíaco. Para intentar salvarlo, los médicos lo mantuvieron bajo coma inducido, pero finalmente el piloto británico tomó la difícil decisión de despedirse de su compañero de vida.

“Después de cuatro días de soporte vital, luchando con cada poco de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo.”

Roscoe con Hamilton en el padock | AP

La muerte de Roscoe marca el fin de una era en la vida de Hamilton. Más que una mascota, era un símbolo en el paddock de la Fórmula 1 y un compañero inseparable que se ganó el cariño de aficionados, pilotos y equipos en todo el mundo.