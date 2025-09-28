Cadillac busca a Jak Crawford para ser la reserva de Checo Pérez la siguiente campaña

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez volverá a la Fórmula 1 en la próxima temporada, gracias a un nuevo contrato firmado con la escudería Cadillac. Este anuncio generó gran expectación en el mundo del automovilismo, ya que la llegada de Cadillac a la máxima categoría significa un nuevo capítulo en la historia de la competencia y, sobre todo, una gran oportunidad para el mexicano de consolidar su carrera.

En esta nueva etapa, el elegido para ser compañero de Sergio Pérez será el finlandés Valtteri Bottas. Ambos pilotos aportarán experiencia y competitividad a una escudería que busca abrirse paso en la parrilla. Sin embargo, Cadillac aún no ha confirmado reservas oficiales, por lo que la alineación final podría tener ajustes antes del arranque de la temporada.

Los pilotos de Cadillac | @Cadillac_F1

La incursión de Cadillac en la Fórmula 1 representa un paso estratégico para posicionar su marca a nivel mundial en el automovilismo. Con la llegada de Checo Pérez y Bottas, la escudería estadounidense apunta a combinar experiencia y marketing internacional, al tiempo que fortalece su presencia en mercados clave como Estados Unidos y México.

Jak Crawford, posible piloto suplente

Uno de los nombres que ha comenzado a sonar con fuerza como piloto suplente de Cadillac es Jak Crawford. El joven piloto estadounidense de apenas 20 años actualmente compite en Fórmula 2 con Aston Martin y se ha ganado la atención de los directivos gracias a su desempeño en la categoría.

Jak Crawford | @fia

¿Por qué Colton Herta no llegará?

Colton Herta fue uno de los principales candidatos para ocupar el asiento en Cadillac debido a su nacionalidad estadounidense, un factor clave en la estrategia de la marca. Sin embargo, Herta no consiguió los puntos necesarios para la Superlicencia, requisito indispensable para competir en Fórmula 1, lo que abrió la puerta a nuevas opciones como la de Crawford.

Jak Crawford cumple con el perfil ideal

Crawford no solo cuenta con la nacionalidad que Cadillac buscaba, sino que también suma resultados deportivos importantes. Actualmente ocupa el segundo lugar en la clasificación de Fórmula 2, lo que le otorgará los puntos necesarios para obtener la Superlicencia y, con ello, estar habilitado para dar el salto a la máxima categoría.

Colton Herta | @F1

Checo Pérez y su impacto en el mercado latinoamericano

El regreso de Sergio Pérez no solo fortalece a Cadillac en lo deportivo, sino también en lo comercial. La presencia del piloto mexicano atrae a una gran base de aficionados en Latinoamérica, lo que genera mayores oportunidades de patrocinio y visibilidad mediática. Este factor convierte a Checo en una pieza clave para el éxito del proyecto.

Con Checo Pérez, Valtteri Bottas y la posible incorporación de Jak Crawford como piloto suplente, Cadillac inicia una aventura que promete ser una de las historias más seguidas de la próxima temporada de Fórmula 1. La combinación de experiencia, juventud y estrategia comercial coloca a la escudería estadounidense como un equipo a seguir muy de cerca en su debut en la máxima categoría.

Los pilotos de Cadillac | @Cadillac_F1