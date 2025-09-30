¿Qué necesita McLaren para convertirse en Campeón de Constructores en Singapur?

McLaren de la mano de Oscar Piastri y Lando Norris, se encuentra viviendo una temporada de ensueño, no sólo terminarán con la hegemonía de los últimos años de Red Bull, con Max Verstappen, sino que podría terminar como bicampeón de Constructores en la F1.

A falta de siete carreras para finalizar la campaña, la escudería ‘Papaya’ se podría coronar en el Campeonato de Constructores en el Gran Premio de Singapur, de manera anticipada; sin embargo, requiere de ciertos puntos para lograrlo.

McLaren en Azerbaiyán l AP

Pese al último percance que enfrentó Oscar Piastri en Azerbaiyán que propició su abandono y un séptimo puesto de Norris, inaudito esta temporada, el equipo se acerca a su coronación en la temporada en su próxima parada.

Una ventaja amplia de McLaren

McLaren tiene una extensa ventaja en el Campeonato de Constructores con una suma de 623 puntos; una ventaja de 333 sobre su más cercano perseguidor que es Mercedes, mientras que Ferrari está a una distancia de 337.

McLaren l AP

Todas las escuderías llegan a Singapur con un máximo de 346 puntos por disputarse; Mercedes y Ferraris son los únicos que tienen ligeras esperanzas de conquistar ese campeonato, por su parte Red Bull ha terminado con toda oprtunidad, por lo que es un hecho que hay nuevo campeón.

Las opciones para los dos rivales directos de McLaren luce muy complicados, y es que de entrada necesitan sumar 31 y 35 puntos, respectivamente, más que el líder para mantenerse con la ilusión matemáticamente.

F1 l AP

Esto es lo que necesita McLaren

Mclaren tiene claro su objetivo en el próximo Gran Premio y eso será sumar al menos un total de 13 puntos; y desde lo planteado requeriría, hablando de una hipotética mala carrera, de un sexto y séptimo puesto.

Por otro lado, en caso de no conseguir esos 13 ansiados puntos, se podrían coronar desde otra vía y esto dependerá de que Mercedes no obtenga 30 puntos más que ellos y esperar que tampoco Ferrari sume una ventaja que superé los 34.

Se acerca el título para McLaren l AP