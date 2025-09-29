¿Abandonaría Charles Leclerc Ferrari en 2027 si no mejora el monoplaza en 2026?

La Temporada 2025 de la Fórmula 1 aún no ha concluido, pero ya comienzan a germinar rumores fuertes sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari. El piloto monegasco expresó su frustración desde los primeros Grandes Premios y parece tener claro que, si el monoplaza no da un salto competitivo en 2026, podría decidir marcharse en 2027.

Frustración desde el inicio y pactos con el entorno

Desde los primeros eventos del año, Leclerc ha manifestado su descontento con el rendimiento del Ferrari SF-25, al considerar que el coche ha perdido competitividad. Las sensaciones no han mejorado: en sus primeras pruebas virtuales con el prototipo de 2026, comentó que “no fue el coche más disfrutable que he conducido”.

Ante ese panorama, el entorno de Leclerc ha comunicado múltiples dudas al Cavallino Rampante. Se han celebrado reuniones con otros equipos como McLaren, Mercedes y Aston Martin, lo que ha levantado especulaciones sobre posibles rutas alternativas. Además, se dice que existen cláusulas de salida ocultas en su contrato con Ferrari, lo que le daría margen para negociar un traspaso si se cumplen ciertas condiciones.

Opciones en el radar de Ferrari para 2027

Con la posible salida de Leclerc en el horizonte, ya se avistan candidatos para ocupar su butaca en Maranello:

Oscar Piastri : talento emergente de McLaren, cuyo rendimiento en 2025 lo ha colocado en la mira de muchos equipos.

Max Verstappen : aunque es la opción más ambiciosa y costosa, su nombre no ha dejado de aparecer en rumores vinculados con Ferrari.

Carlos Sainz: un retorno al equipo sería un golpe de efecto para los tifosi; Sainz ya conoce el ambiente en Maranello y podría ser visto como un “elemento seguro”.

¿Cuál es el estado actual de su contrato?

Oficialmente, Leclerc renovó su contrato con Ferrari en 2024 mediante un acuerdo multianual. Sin embargo, la prensa italiana apunta que ese contrato contiene cláusulas no públicamente conocidas, que permitirían su salida bajo ciertas condiciones, lo cual coincide con los rumores que han circulado este año. Además, algunos medios sugieren que su permanencia dependerá en gran medida del rendimiento del equipo bajo las nuevas reglas técnicas en 2026.

El destino de Leclerc en Ferrari parece estar atado al éxito del proyecto 2026. Si Maranello no consigue recuperar competitividad, podría perder a uno de sus pilares.

