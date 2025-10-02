Leclerc da por perdido el año para Ferrari: 'Es bastante improbable que ganemos una carrera'

El piloto monegasco afirmó que es 'decepcionante' no ver mejoras en el rendimiento de su monoplaza

Leclerc al finalizar el GP de Bakú | AP
Esteban Gutiérrez
2 de Octubre de 2025

Con seis carreras restantes en el calendario 2025, Ferrari sigue sin registrar victorias en el año y las esperanzas cada vez son menores, pues el rendimiento del SF-21 no ha evolucionado y se han alejado de los equipos punteros.

Charles Leclerc es consciente del momento difícil que atraviesa la escudería y señaló que es "muy improbable" que rompan su sequía de triunfos esta temporada.

"En comparación con McLaren, no creo que lleguemos a tener ventaja alguna. Pero nunca digas nunca. Quizás haya una oportunidad en Las Vegas, donde la gestión de los neumáticos es tan extraña. Pero es bastante improbable (que ganemos una carrera este año)”, dijo en conferencia de prensa.

Lecler en el SF-21 en Bakú | AP
Singapur será complicado

Este fin de semana la Fórmula 1 visita Singapur y todo apunta a que Ferrari no verá mejoras en su desempeño. Al menos así lo espera el monegasco, quien fue tajante y dijo que no hay indicios para pensar que vayan a ser más competitivos.

Asimismo, indicó que el equipo no ha encontrado el área en la que está fallando, por lo que es difícil encontrar soluciones y dijo sentirse "decepcionado".

Charles Leclerc, piloto de Ferrari | AP
"No esperamos ser más competitivos aquí, así que, al igual que en Bakú, si acaso, McLaren debería tener más ventaja aquí". 

"Tenemos que hacerlo mejor. Sería más fácil si supiera en qué área estamos fallando. Nosotros, Red Bull y Mercedes hemos dado el mismo paso, pero McLaren ha encontrado algo... Red Bull ha dado otro paso adelante y Mercedes y nosotros no. Es decepcionante”, agregó.

