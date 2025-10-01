¡Se le resiste! Singapur es la única carrera que Max Verstappen no ha ganado del actual calendario

Cuando Max Verstappen se fue a las vacaciones de verano, después del Gran Premio de Hungría, externó su desconfianza en volver a ganar en la Temporada 2025 de Fórmula 1. Sin embargo, el neerlandés y Red Bull regresaron de la pausa con fuerza y en las tres carreras disputadas desde la reanudación tiene un segundo lugar y dos victorias.

Verstappen quedó segundo en el Gran Premio de Países Bajos y se impuso de forma contundente en Italia y Azerbaiyán. Con ello sumó 68 puntos, por 65 que ganaron en conjunto Óscar Piastri y Lando Norris, lo que reavivó la esperanza de que logre su quinto Campeonato de Pilotos.

Max llega a Marina Bay con dos victorias al hilo | RED BULL

Sin embargo, no será algo sencillo. Max necesitará mantener el ritmo y que los de McLaren tengan un par de fines de semanas malos para superarlos. Además, la verdadera prueba para el neerlandés este fin de semana será el Gran Premio de Singapur, circuito callejero que históricamente se le complica a los de Milton Keynes y en el cual Verstappen nunca ha ganado.

De hecho, el Circuito de Marina Bay es el único del actual calendario que se le sigue resistiendo a Max, que al menos una vez logró la victoria en el resto de los escenarios. Hasta ahora, su mejor resultado es el segundo lugar obtenido en 2018, a tres décimas de Lewis Hamilton, y en 2024, a dos décimas de Norris.

Un segundo lugar es el mejor resultado hasta ahora para Verstappen en Singapur | RED BULL

¿Cuántas victorias tiene Verstappen en cada circuito?

Curiosamente, el Gran Premio de México es el escenario en el que Verstappen tiene más victorias, con un total de cinco. Le siguen Japón, Emilia-Romagna, Austria, España y Abu Dabi con cuatro cada uno. De las seis carreras, en la actual temporada ganó en Suzuka e Imola, pero todavía falta que corra en el Autódromo Hermanos Rodríguez y en Yas Marina.

México es el circuito en el que más veces ha ganado Max | RED BULL

México (5): 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023 Emilia-Romaña (4): 2021, 2022, 2024 y 2025 Japón (4): 2022, 2023, 2024 y 2025 España(4): 2016, 2022, 2023 y 2024 Abu Dabi (4): 2020,2021, 2022 y 2023 Austria (4): 2018, 2019, 2021 y 2023 Italia (3): 2022, 2023 y 2025 Canadá (3): 2022, 2023 y 2024 Estados Unidos (3): 2021, 2022 y 2023 Países Bajos (3): 2021, 2022, 2023 Bélgica (3): 2021, 2022 y 2023 Sao Paulo (3): 2018, 023 y 2024 Azerbaiyán (2): 2022 y 2025 Catar (2): 2023 y 2024 Arabia Saudita (2): 2022 y 2024 Bahréin (2): 2023 y 2024 Hungría(2): 2022 y 2023 Mónaco (2): 2021 y 2023 Miami (2): 2022 y 2023 China: 2024 Australia: 2023 Las Vegas: 2023 Gran Bretaña: 2023

Las victorias de Verstappen en circuitos fuera el calendario

De las 67 carreras que Max ha ganado hasta ahora, seis fueron en Grandes Premios que ya salieron del calendario. En Malasia (2017), Alemania (2019) y Estiria (2021) ganó una vez, mientras que en Francia se impuso en dos ocasiones (2021 y 2022). Además, ganó el Gran Premio del 70 aniversario, celebrado en 2020 en Silverstone.

Verstappen no ha ganado en Singapur todavía | X: @F1