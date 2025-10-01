¡Se le resiste! Singapur es la única carrera que Max Verstappen no ha ganado del actual calendario

El neerlandés llega a Marina Bay con dos victorias consecutivas esta temporada

Cuando Max Verstappen se fue a las vacaciones de verano, después del Gran Premio de Hungría, externó su desconfianza en volver a ganar en la Temporada 2025 de Fórmula 1. Sin embargo, el neerlandés y Red Bull regresaron de la pausa con fuerza y en las tres carreras disputadas desde la reanudación tiene un segundo lugar y dos victorias. 

Verstappen quedó segundo en el Gran Premio de Países Bajos y se impuso de forma contundente en Italia y Azerbaiyán. Con ello sumó 68 puntos, por 65 que ganaron en conjunto Óscar Piastri y Lando Norris, lo que reavivó la esperanza de que logre su quinto Campeonato de Pilotos. 

Sin embargo, no será algo sencillo. Max necesitará mantener el ritmo y que los de McLaren tengan un par de fines de semanas malos para superarlos. Además, la verdadera prueba para el neerlandés este fin de semana será el Gran Premio de Singapur, circuito callejero que históricamente se le complica a los de Milton Keynes y en el cual Verstappen nunca ha ganado. 

De hecho, el Circuito de Marina Bay es el único del actual calendario que se le sigue resistiendo a Max, que al menos una vez logró la victoria en el resto de los escenarios. Hasta ahora, su mejor resultado es el segundo lugar obtenido en 2018, a tres décimas de Lewis Hamilton, y en 2024, a dos décimas de Norris. 

¿Cuántas victorias tiene Verstappen en cada circuito?

Curiosamente, el Gran Premio de México es el escenario en el que Verstappen tiene más victorias, con un total de cinco. Le siguen Japón, Emilia-Romagna, Austria, España y Abu Dabi con cuatro cada uno. De las seis carreras, en la actual temporada ganó en Suzuka e Imola, pero todavía falta que corra en el Autódromo Hermanos Rodríguez y en Yas Marina. 

  1. México (5): 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023
  2. Emilia-Romaña (4): 2021, 2022, 2024 y 2025
  3. Japón (4): 2022, 2023, 2024 y 2025
  4. España(4): 2016, 2022, 2023 y 2024
  5. Abu Dabi (4): 2020,2021, 2022 y 2023
  6. Austria (4): 2018, 2019, 2021 y 2023
  7. Italia (3): 2022, 2023 y 2025
  8. Canadá (3): 2022, 2023 y 2024
  9. Estados Unidos (3): 2021, 2022 y 2023
  10. Países Bajos (3): 2021, 2022, 2023
  11. Bélgica (3): 2021, 2022 y 2023
  12. Sao Paulo (3): 2018, 023 y 2024
  13. Azerbaiyán (2): 2022 y 2025
  14. Catar (2): 2023 y 2024
  15. Arabia Saudita (2): 2022 y 2024
  16. Bahréin (2): 2023 y 2024
  17. Hungría(2): 2022 y 2023
  18. Mónaco (2): 2021 y 2023
  19. Miami (2): 2022 y 2023
  20. China: 2024
  21. Australia: 2023
  22. Las Vegas: 2023
  23. Gran Bretaña: 2023

Las victorias de Verstappen en circuitos fuera el calendario 

De las 67 carreras que Max ha ganado hasta ahora, seis fueron en Grandes Premios que ya salieron del calendario. En Malasia (2017), Alemania (2019) y Estiria (2021) ganó una vez, mientras que en Francia se impuso en dos ocasiones (2021 y 2022). Además, ganó el Gran Premio del 70 aniversario, celebrado en 2020 en Silverstone. 

