¡De no creerse! El error de Uriel Antuna ante Cruz Azul; lo revientan en redes

Durante el juego de Ida de las Semifinales de Concacaf Champions Cup entre Tigres y Cruz Azul, Uriel Antuna se llevó los reflectores, pero de manera negativa, pues cometió un error que la afición recriminó fuertemente.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

IMAGO7

Sobre el primer tiempo, Tigres tuvo una oportunidad de gol gracias a un contraataque, el cual comandó Uriel Antuna apoyado de su velocidad. Sin embargo, tomó la decisión de poner un pase, que fue fácilmente cortador por Erik Lira.

Antuna recibió críticas en redes

La jugada pintaba para más, pues se trataba de dos atacantes contra un solo defensor. Por ello, en redes sociales la afición señaló a Uriel Antuna y consideran que su nivel está por debajo de las expectativas.

"Antuna no es el mismo, su nivel esta muy por abajo de lo que era en Cruz Azul peleaba el titulo de goleo y tigres pelea por no estar en la banca no es lo mismo venir de un equipo grande llegar un equipo chico, la mayoría veteranos", escribió un aficionado. "Ese tipo es un FRAUDE! Hace años roba el dinero de los clubes a cambio de nada! Inentendible que lo sigan contratando! Inexplicable", agregaron.

X: CAPTURA DE PANTALLA

X: CAPTURA DE PANTALLA

¿Cuándo vuelven a jugar Cruz Azul y Tigres?

Tigres y Cruz Azul empataron en el duelo de Ida con un marcador de 1 a 1. Será el jueves 1 de mayo que se defina al finalista de la Concacaf Champions Cup desde el Estadio Olímpico Universitario.

También te puede interesar: Guido Pizarro revela clave para avanzar a la Final de Concachampions