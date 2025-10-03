Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el León vs Toluca? EN VIVO

Se reanudan las acciones en la Liga MX; Los Panzas Verdes de León reciben al campeón Toluca, en busca de conseguir tres puntos de oro en casa para meter a la pelea en los puestos del Play-In durante la Jornada 12 del Apertura 2025.

Jornada 6 del Clausura 2025 | IMAGO7

¿Cómo llega León?

El equipo Esmeralda vivió momentos de incertidumbre en los últimos días, esto gracias al cambio de entrenador, ya que gracias a su última derrota ante los Bravos de Juárez, el club tomó la decisión de despedir a Eduardo Berizzo y el regreso de Ignacio Ambríz al conjunto de la Fiera.

Ya con nuevo entrenador, León busca dar vuelta a la página y recuperar lugares en la Tabla General de cara al cierre del torneo, asimismo, salir de la racha negativa en la que llegan, ya que en los últimos cinco juegos solo han ganado uno, empatado dos y perdido dos.

Equipo de León | IMAGO7

¿Cómo llega Toluca?

En contraste al equipo de casa, los Diablos Rojos del Toluca llegan con la sinergía al máximo, no solo por ser líderes del torneo, sino también por su última victoria ante el L.A. Galaxy en la Campeones Cup y que significó su tercer título de manera consecutiva.

En Liga MX, el campeón dio cátedra de su poder efectivo en la Jornada 11, esto tras ganar de manera contundente 3-1 al Mazatlán y así confirmar su liderato de la tabla con una racha de cinco partidos ganados de forma consecutiva.

Equipo de Toluca | IMAGO7

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron?

La última vez que fieras y diablos se vieron las caras fue en el Clausura 2025, fue en la Jornada 6, donde ambos equipos protagonizaron el partidos de la semana con un emocionante empate a tres tantos.

La historia dictamina que los duelos entre estos dos grandes equipos, son de los más parejos, ya que en los últimos cinco partidos, Toluca solo pudo ganar un juego al igual que León, mientras que los otros tres duelos fueron unos grandes empates.

Duelo León vs Toluca | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el León vs Toluca?