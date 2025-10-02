Mazatlán vs Atlético de San Luis ¿Dónde y cuándo ver el juego de la Jornada 12?

Arranca una nueva jornada de la Liga MX. El Apertura 2025 entra en su recta final y los equipos ya no pueden dejar ir punto si es que quieren clasificar a la Liguilla y tal no es el caso para Mazatlán y Atlético de San Luis, quienes se enfrentan en este arranque de la Jornada 12.

Con sólo seis jornadas más por disputarse, los equipos no sólo pelean por la posibilidad de entrar al Play-in, sino que también empiezan a pensar en sumar puntos de cara a pagar la multa por ser los peores de la tabla porcentual, y estos dos equipos apuntan a estar en el fondo de la misma.

Arranca la jornada | IMAGO7

Así llegan los equipos

Atlético de San Luis aún tiene la esperanza de acceder como mínimo al play-in. Los dirigidos por Guille Abascal llegan con 10 puntos a tres puntos del décimo puesto por lo que, no pueden seguir cediendo puntos. A este juego llegan con un dos derrotas al hilo.

Los Cañoneros por su parte, están en el fondo de la tabla. Con ocho puntos aún sueñan con llegar al Play-in, pero están más cerca del fondo que de la clasificación. De momento, suman nueve partidos sin ganar, situación que los deja en el antepenúltimo puesto.

San Luis llega mejor | IMAGO7

Historial entre ambos

Atlético San Luis llega a este duelo con la historia de su parte pues, en esta corta rivalidad los potosinos han dominado. A pesar de que Mazatlán se llevó el primer triunfo en el Apertura 2020, desde entonces no ha logrado volver a conseguir el triunfo.

San Luis suma ya nueve encuentros sin caer ante los Cañoneros, de los cuales seis son victorias. Ahora buscará seguir con esta buena racha y de paso, acercarse a los primeros 10 puestos.

Los potosinos dominan la rivalidad | IMAGO7

El partido se llevará a cabo este viernes en el Estadio Encanto punto de las 21:00 horas del centro de México y como es típico con los partidos de Mazatlán, se podrá seguir en transmisión por Azteca 7, así como por streaming a través de Tubi.

Mazatlán vs Atlético de San Luis

Fecha: 3 octubre 2025

Horario: 21:00 horario del centro de México

Estadio: Encanto

Transmisión: Azteca y Tubi

Se juega la Jornada 12 | IMAGO7