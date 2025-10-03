Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Chelsea vs Liverpool?

Chelsea recibe al Liverpool en la Jornada 7 de la Premier League. Pese a que los Blues no son los favoritos para ganar este encuentro, las recientes actuaciones de los Reds le abren una gran oportunidad para llevarse los tres puntos.

Liverpool ante Crystal Palace | AP

¿Cómo llegan Chelsea y Liverpool al partido de Premier League?

Liverpool ha tenido dificultades en sus últimos partidos, pues acumula dos derrotas consecutivas, una ante Crystal Palace y otra más ante Galatasaray en Champions League, por lo que la presión es grande para el duelo en Stamford Bridge.

No obstante, Chelsea tampoco ha presentado los mejores resultados, pero en su último encuentro le ganó 1-0 al Benfica en Champions League. Con ocho unidades, los Blues están en octavo lugar de la Premier League.

Pese al liderato con 15 unidades obtenidas, Liverpool ha sembrado dudas desde el inicio de la campaña, pues con sus nuevos fichajes y una importante reestructuración, ha sufrido en la mayoría de partidos.

El último partido entre estos dos equipos ocurrió el 4 de mayo, cuando Chelsea le ganó 3-1 en Stamford Bridge a Liverpool, equipo que para ese momento ya era Campeón de Premier League.

Chelsea frente a Benfica | AP

Para este compromiso, Enzo Maresca buscará aprovechar el impulso anímico que significó vencer al Benfica en Champions, mientras que Arne Slot intentará recomponer el rumbo y evitar una tercera derrota al hilo.

Chelsea no podrá contar con Cole Palmer, uno de los jugadores más importantes para el club, por otro lado Liverpool no tendrá disponible a Alisson Becker, quien sufrió una lesión ante Galatasaray.

El duelo en Stamford Bridge promete ser intenso, con un Chelsea que quiere escalar posiciones y un Liverpool que necesita demostrar solidez para mantenerse en la cima de la tabla.

¿Dónde ver Chelsea vs Liverpool?

Fecha: Sábado 4 de octubre

Hora: 10:30 horas del centro de México

Lugar: Stamford Bridge, Londres

Transmisión: TNT Sports, HBO Max

Liverpool en partido ante Galatasaray | AP