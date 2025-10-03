Fulham presenta lista de convocados sin Raúl Jiménez; el mexicano sufrió una lesión en el último partido

La séptima jornada de la Premier League comenzó con el duelo entre Bournemouth y Fulham, un partido marcado por la ausencia del delantero mexicano Raúl Jiménez, quien todavía se encuentra en evaluación médica tras salir lesionado en el encuentro anterior contra Aston Villa.
El atacante azteca fue protagonista en ese último partido al anotar un gol, sin embargo, tuvo que abandonar el campo con molestias que encendieron las alarmas tanto en su club como en la Selección Mexicana. Ahora, su presencia en los próximos compromisos de liga queda en duda.
¿Cuántas bajas tienen los equipos?
En el caso de Bournemouth, las bajas también afectan al plantel. El técnico no podrá contar con Enes Ünal ni Adam Smith, quienes siguen en proceso de recuperación. Pese a ello, el mediocampista Lewis Cook podría volver al once titular tras superar una lesión en el hombro.
Fulham tampoco llega en su mejor momento en cuanto a disponibilidad de jugadores. El club londinense anunció que Kenny Tete y Rodrigo Muniz estarán fuera de acción por un periodo prolongado, lo que complica la rotación ofensiva del equipo.
El parte médico compartido por Fulham destacó que Raúl Jiménez continúa en evaluación y su estado será revisado día a día para determinar si podrá regresar pronto a la actividad. El equipo no quiere arriesgar al delantero, considerando el calendario apretado de la Premier League.
Alineación titular del Fulham vs Bournemouth
Bernd Leno
Issa Diop
Joachim Andersen (C)
Calvin Bassey
Timothy Castagne
Sander Berge
Sasa Lukic
Steven Sessegnon
Matthew King
Alex Iwobi
Harry Wilson
Suplentes: Lecomte, Cuenca, Robinson, Cairney, Adama, Chukwueze, Kevin, Smith Rowe, Kusi-Asare.