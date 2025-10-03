Lamine Yamal no estará ante Sevilla; será baja con Barcelona de dos a tres semanas

Mal y de malas para Barcelona y Lamine Yamal. El conjunto catalán anunció por medio de sus redes sociales que el joven extremo, no podrá estar en el encuentro ante Sevilla, además de que su baja será de dos a tres semanas.

El principio de temporada para Yamal no ha sido el esperado, pues las constantes lesiones le impidieron disputar partidos importantes. El jugador español, actualmente de 18 años, se perdió el debut del Barça en Champions League ante Newcastle United, encuentro que quedó marcado por la gran actuación de Marcus Rashford.

Lamine Yamal | AP

¿Será baja ante España?

La lesión de Lamine también lo eliminará de la convocatoria de Luis de la Fuente con la Selección Española, para la próxima Fecha FIFA del mes de octubre. La Furia Roja enfrentará a Georgia y Bulgaria, en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.

Ni la Federación Española o Luis de la Fuente han comentado el posible revulsivo de Lamine, por lo que aún aparece en la convocatoria. En la última Fecha FIFA, Yamal disputó una gran cantidad de minutos, lo que provocó la molestia del entrenador del Barcelona, Hansi Flick.

¿Qué dijo Hansi Flick sobre la primera lesión de Lamine?

El entrenador alemán mostró su enfado ante Luis de la Fuente y la Selección Española por la gran cantidad de minutos que jugó Lamine Yamal. El estratega del Barcelona agregó que no cuidaron del jugador, por lo que su lesión se agravó.

"Se fue con dolores a la selección y le dieron analgésicos para jugar. Disputó más de 70 minutos en cada partido, incluso con tres goles de ventaja. Eso no es cuidar a los jugadores. España tiene el mejor equipo del mundo y buenos futbolistas en todas las posiciones", comentó Flick.

Otro enfrentamiento con De la Fuente

De igual forma, el estratega de la Selección Española volvió a la carga contra Flick, al cual acusó de no tener empatía con otro seleccionador. Para el entrenador ibérico, Hansi mostró una falta de postura por sus comentarios.

"No hay ningún tema, caso ni nada que se parezca. Simplemente me quedé sorprendido con esas manifestaciones, porque él fue seleccionador y creía que tenía empatía hacia otros seleccionadores, nada más", agregó Luis de la Fuente.

