Xabi Alonso desmiente 'caso Valverde' y asegura que ningún jugador se niega a jugar

Federico Valverde se vio envuelto en la polémica por una supuesta enemistad con Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid. Diversos medios españoles aseguraron que el uruguayo se molestó por una decisión táctica del español, en la que iba a jugar de lateral, por lo que el jugador tuvo que desmentir dichas acusaciones; por lo que Alonso también apoyó de cierta manera al charrúa.

Xabi Alonso | AP

En conferencia de prensa, previo al partido de LaLiga ante Villarreal, Alonso comentó lo siguiente: "Ningún jugador, ni Fede, ni Rodrygo, ni Vini, me ha dicho nunca que no quiera jugar en una posición. Eso no ha ocurrido. Todos quieren jugar y, cuando no juegan, les gustaría estar en el campo".

Federico Valverde | AP

¿Cuál fue la supuesta molestia de Valverde?

Por las ausencias de Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal, Xabi Alonso tomó supuestamente la decisión de alinear a Federico Valverde como lateral. Sin embargo, 'El Periquito' no estuvo de acuerdo con la decisión y decidió no jugar el último partido de Champions League, ante Kairat Almaty.

Ante dichas acusaciones, el exjugador de Peñarol lanzó un comunicado, en el que expresó que nunca se negó a jugar en dicha posición. "He leído varios artículos dañando a mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso".

Federico Valverde | AP

Próximo encuentro ante Villarreal

El cuadro del Real Madrid perdió en su último partido de LaLiga ante Atlético de Madrid, en el Derby de la ciudad. El conjunto merengue nunca se pudo encontrar en el terreno de juego, cosa que los Colchoneros aprovecharon con creces.

Ahora, el reto de la Casa Blanca será ante una de las gratas sorpresas en el balompié ibérico. Villarreal se encuentra en el tercer lugar de LaLiga, con un gran despliegue ofensivo y defensivo.

El Santiago Bernabéu abrirá sus puertas para el Submarino Amarillo, que buscará seguir con el gran momento. Sin embargo, el conjunto de Xabi Alonso mostró una ligera mejoría tras su goleada en Champions League.

Real Madrid | AP