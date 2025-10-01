Periodista kazajo le regala pez a Xabi Alonso durante conferencia de prensa

Tras el encuentro entre Kairat Almaty y Real Madrid, se vivió un momento curioso, específicamente en la conferencia de prensa, en la que un periodista kazajo le regaló un pez de juguete a Xabi Alonso, entrenador del conjunto Blanco.

Xabi Alonso en Champions League | AP

¿Cómo fue el momento del regalo de un pez a Xabi Alonso?

El juguete tenía como característica un sonido constante: “Uno, dos tres, Hala Madrid”, lo que generó risas entre los presentes. Xabi Alonso agradeció el regalo del periodista kazajo, quien mostraba su alegría por tener a Real Madrid en su país.

Cabe señalar que el periodista le entregó el pez desde antes de iniciar la conferencia de prensa, por lo que estuvo durante todo el tiempo mientras Xabi Alonso declaraba sus sensaciones del encuentro de Champions League.

Fue un duelo agradable para el club español, pues con un convincente 0-5 se llevaron tres puntos a casa, luego de una derrota por goleada ante Atlético de Madrid en LaLiga, por lo que buscaban urgentemente un triunfo que les regresara confianza.

Xabi Alonso en partido | AP

Polémica generada entre Xabi Alonso y Federico Valverde

En el marco del encuentro ante Kairat, una polémica se generó por un supuesto conflicto entre Federico Valverde y Xabi Alonso, por un tema sobre las declaraciones del uruguayo previo al partido. El propio futbolista salió a desmentir la situación.

“He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso”, inició el uruguayo.

“Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea”, agregó Valverde.

Real Madrid en acción | AP

El mensaje de Federico Valverde fue aplaudido por los aficionados del Real Madrid, quienes le dan su voto de confianza, especialmente por lo que ha aportado al club durante su etapa. El texto fue también un alivio para los hinchas merengues, al saber que no hay conflictos en el vestidor.