¿Mal de amores? Oswaldo Sánchez es captado en antro 'desahogando' las penas'

El exportero de la Selección Mexicana y actual analista de TUDN, Oswaldo Sánchez, volvió a estar en boca de todos, aunque esta vez no por sus comentarios futboleros, sino por una fotografía que circula en redes sociales donde aparece disfrutando de la vida nocturna en la Ciudad de México.

Oswaldo Sánchez, analista de TUDN | IMAGO7

La imagen fue publicada en Facebook y muestra al exarquero sonriente, con una bebida en mano, dentro del centro nocturno “Sala de Despecho”, un lugar temático ubicado sobre la avenida Presidente Masaryk, en Polanco, que se distingue por su concepto de desahogar penas amorosas bajo el lema: “Todo corazón partido aquí es bienvenido, sea la más dolida o el más ardido”.

Rumores en torno a su vida personal

Tras hacerse viral la publicación, comenzaron a surgir especulaciones sobre una posible ruptura amorosa de Sánchez, debido a la naturaleza del lugar en el que fue visto. Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que confirme dichos rumores, y el exfutbolista seguiría casado con Esperanza del Toro, con quien mantiene más de 20 años de matrimonio.

Oswaldo Sánchez disfruta de la vida nocturna | Facebook: Sala de despecho

Reacciones en redes sociales

La presencia de “San Oswaldo” en el antro no pasó desapercibida para los aficionados, quienes inundaron los comentarios con mensajes de apoyo y humor. Entre las frases que más destacaron se leen:

“El mejor portero en la historia de la Selección Mexicana”

“San Oswaldo”

“Tratando de ejecutar la fecundación del gol”

Más allá de las burlas y las especulaciones, la postal de Oswaldo Sánchez confirma que el histórico guardameta sigue siendo un personaje querido, mediático y capaz de encender las redes sociales con una simple sonrisa desde un centro nocturno.