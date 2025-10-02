Fabio Cannavaro apunta a estar en el Mundial 2026

Fabio Cannavaro se perfila para disputar una Copa Mundial más, pero ahora desde el banquillo. Campeón del mundo en Alemania 2006 con la Selección Italiana, el exdefensa es el principal candidato para hacerse cargo de la debutante Uzbekistán.

De acuerdo con Fabrizio Romano, Cannavaro ya aceptó verbalmente convertirse en el nuevo entrenador de Uzbekistán en el marco de la Copa del Mundo de 2026. La fuente mencionada señaló que solo falta que se revisen y firmen los documentos formales, lo cual se concretaría entre 24 y 48 horas. Por lo que el anuncio podría hacer oficial el fin de semana.

Cannavaro se perfila para dirigir a Uzbekistán | INSTAGRAM: @fabiocannavaroofficial

La trayectoria en el banquillo de Fabio Cannavaro

Después de su retiro en el 2012 en el futbol de la India, el exjugador de Juventus y Real Madrid llegó a los banquillos con GZ Evergrande, con el cual estuvo de noviembre 2014 a junio de 2015. Posteriormente llegó al futbol árabe con Al Nassr, con el cual estuvo solo cuatro meses, de octubre de 2015 a febrero de 2016.

Para verano de ese año regresó al futbol chino, ahora con Tianjin Tianhai, de julio de 2016 hasta noviembre de 2017. Fue entonces que regresó a Evergrande y tuvo su periodo más largo en el banquillo -hasta ahora- por más de tres años, hasta septiembre de 2021.

Cannavaro enfrentará un nuevo reto | INSTAGRAM: @fabiocannavaroofficial

Tras eso probó suerte en el futbol europeo, con Benevento (Tercera División de Italia), Udinese (Serie A) y Dinamo Zagreb (Croacia). El club croata fue su último equipo y lo dejó en abril de este año, con siete triunfo en 14 partidos dirigidos, dos empates y cinco derrotas.

Hasta ahora, Cannavaro presume tres títulos como director técnico: dos con Evergrande (Superliga y Supercopa), y uno con Tianjin Tianhai (Primera Liga de China).

Dinamo Zagreb fue el último club de Cannavaro | INSTAGRAM: @fabiocannavaroofficial

¿Qué experiencia tiene Fabio Cannavaro a nivel de selecciones?

En caso de confirmarse la llegada de Cannavaro a Uzbekistán, será la primera ocasión que dirija a una selección nacional. Hasta ahora, su única experiencia fue con la Selección de China, con la cual estuvo como director técnico por dos partidos en 2019, tras la salida de Marcello Lippi.

El estratega italiano fue designado para la China Cup, al mismo tiempo de que dirigía en su segunda etapa a GZ Evergrande. Con Cannavaro en el banquillo, el equipo nacional chino cayó 0-1 contra Uzbekistán y Tailandia, ambos juegos por marcador 0-1, tras lo cual el estratega dejó su puesto y se enfocó con su club, mientras que Lippi regresó con el representativo nacional.

Uzbekistán será su primer equipo nacional | INSTAGRAM: @fabiocannavaroofficial